Dove et Nike s’allient pour renforcer la confiance en soi des adolescentes

Just dove it.

Cette semaine, Dove et Nike ont levé le voile sur leur nouveau partenariat : « Body Confident Sport ». Cette initiative vise à améliorer la perception qu’ont les jeunes sportives de leur corps. En témoigne une étude récente indiquant que 45 % des adolescentes abandonnent le sport à l’âge de 14 ans, un taux deux fois supérieur à celui des garçons. L’une des raisons principales évoquées est le manque de confiance en leur apparence physique.

Pour remédier à ce problème généralisé de confiance en soi, Dove et Nike, en collaboration avec la championne de tennis Venus Williams, ont développé un programme de coaching en ligne à destination des filles de 11 à 17 ans. Venus Williams, alliant son expertise et son influence, contribue à renforcer l’impact et la portée de cette initiative auprès des jeunes sportives.

Conçue avec l’aide du Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport et du Centre for Appearance Research (CAR), et testée dans six pays dont la France, cette méthode d’entrainement a porté ses fruits pour plus de 1.200 adolescentes, selon une étude citée par Dove. Les interrogées ont constaté une amélioration de leur confiance en elles et de l’appréciation de leur corps. Retrouvez plus d’informations – et vos futurs plans d’entrainement ? – sur le site de Body Confident Sport.

Certes, chaque marque d’Unilever ne peut plus sauver le monde. Mais Dove compte bien continuer à œuvrer pour l’estime de soi des femmes, ce qui est sa raison d’être en tant que marque depuis près de 20 ans.