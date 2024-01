Vendez votre maison pendant la mi-temps du Super Bowl 

La pause pipi attendra.

Vous n’y avez peut-être jamais pensé, mais le marché immobilier est saisonnier. Nous sommes en ce moment en plein hiver transactionnel. Pour vendre ou acheter une maison, le printemps est en général à favoriser. Cependant, selon Opendoor, vendre votre maison sur son site vous prendra autant de temps que la mi-temps du Super Bowl. Une offre difficile à refuser quand on sait le casse-tête que cela représente habituellement… même en pleine saison.

Comment ? Dans cette campagne, imaginée par Mischief @ No Fixed Address, le marchand de biens 2.0 met en scène deux vendeurs, chacun proposant une visite de leur domicile pendant la mi-temps du Super Bowl… Mais quelle est cette sorcellerie ? C’est simple : Opendoor propose de racheter « cash » des maisons pour ensuite les revendre, tel un reconditionneur de voitures. La visite virtuelle ne servant qu’à qualifier l’estimation de rachat par la plateforme.

« Comme Opendoor, notre approche du Big Game sera tout sauf traditionnelle, car nous visons à redéfinir non seulement notre façon de faire de la publicité, mais aussi la manière dont les propriétaires envisagent et naviguent dans le processus de vente de leur maison », a déclaré David Corns, directeur marketing d’Opendoor. « Cette publicité ne vise pas seulement à faire l’histoire ; c’est un témoignage de la simplicité et de la certitude que nous apportons à l’immobilier. Même au cœur de l’excitation du Big Game, les propriétaires peuvent vendre facilement leur maison pour se concentrer sur ce qui vient ensuite dans leur vie. »

À n’en pas douter, l’audience colossale du Super Bowl devrait apporter à Opendoor des milliers de biens à acheter et donc, à revendre.