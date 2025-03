600 chiens renommés Taylor Swift pour booster leur adoption

Une campagne qui a du chien.

Pour célébrer la Journée mondiale des animaux le 4 octobre dernier, la plateforme d’adoption SecondeChance.org et BETC ont misé sur une idée aussi maligne qu’efficace : profiter de l’engouement autour de la chanson « The Black Dog » de Taylor Swift pour donner un coup de projecteur aux chiens noirs en attente d’adoption. La campagne vient d’être lancée à l’internationale.

Les chiens noirs restent quatre fois plus longtemps en refuge que les autres chiens. Un phénomène tristement connu sous le nom de « Black Dog Syndrome », amplifié chaque année par la vague massive d’abandons estivaux. Seconde Chance, qui fédère 1 500 refuges et plus de 25 000 animaux à adopter, a donc trouvé une stratégie inédite pour inverser la tendance.

Le concept ? Renommer temporairement les 600 chiens noirs du site… en Taylor Swift.

Objectif : capter l’attention des Swifties et des algorithmes. Avec plus de 120 millions d’écoutes et des milliards de recherches en ligne, la chanson « The Black Dog » de Taylor Swift est un phénomène mondial. L’association a donc détourné cette popularité en attribuant aux chiens les plus délaissés le nom de la superstar, déclenchant une vague de visibilité inédite.

Rapidement, les Swifties français se sont emparés du sujet avec le hashtag #SwiftiesForBlackDogs.

🇫🇷 Swifties, si vous ne saviez pas, les chiens noirs ont énormément de mal à se faire adopter… @SecondeChance a donc lancé cette sublime campagne pour booster leurs adoptions, donc partager le # et le site 🖤#SwiftiesForBlackDogs

https://t.co/Y44jnZIwtK https://t.co/cznHHCEBtj — French TS Eras (@FrenchTSEras) September 25, 2024

Les Swifties c’est le moment de montrer de quoi on est capable ! Partagez cette vidéo pour aider à faire adopter ces petits Black Dogs qui ne méritent que de l’amour ! #SwiftiesForBlackDogs

https://t.co/TVIB5wgGJ2 https://t.co/oVQ1435PFn — Leïla (taylor’s version) 🤍 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛𝚖𝚘𝚛𝚎🐦‍⬛ (@Leila_EvilRegal) September 25, 2024

Aidez Seconde Chance à donner de la visibilité aux chiens noirs, beaucoup moins adoptés que les autres en refuges. Visitez https://t.co/6SgtI0pyBd

pour plus d’informations. #SwiftiesForBlackDogs https://t.co/Qtc04N6jpE — Taylor Swift France (@TaySwiftFrance) September 25, 2024

« En l’espace de quelques heures, les profils de nos chiens noirs, habituellement les moins consultés, ont connu des pics de visites jamais atteints auparavant. Nous remercions chaleureusement les Swifties pour leur incroyable soutien », déclare Florence Lepage, présidente de Seconde Chance.

Cette opération, en plus de déjouer les algorithmes des moteurs de recherche, a offert à ces chiens une visibilité inespérée auprès d’un public engagé. Une campagne qui prouve que l’alliance entre culture pop et cause animale peut réellement changer des destins.

Les chiens renommés Taylor Swift sont encore disponibles (pour le moment !) sur SecondeChance.org, et l’initiative continue de se propager sur les réseaux sous #SwiftiesForBlackDogs.