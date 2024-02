Super Bowl : Dove s’attaque aux complexes qui empêchent 45 % des jeunes sportives d’aller loin

Dove, ce quarterback de la confiance en soi.

En 2023, Dove et Nike s’étaient associés afin de créer le programme « Body Confident Sport » – un projet visant à résoudre un problème crucial en renforçant l’estime de soi chez les jeunes sportives qui les empêchent souvent de pratiquer le sport qu’elles aiment. La publicité créée par Ogilvy sera diffusée lors du grand évènement sportif de l’année aux États-Unis : le Super Bowl.

Daniel Fisher, Global ECD d’Ogilvy, souligne l’importance du traumatisme émotionnel auquel les jeunes filles sont confrontées dans le monde du sport, mettant en avant le fait que le manque de confiance en soi est la principale raison pour laquelle elles abandonnent le sport.

C’est ce qui est mis en lumière dans ce spot vidéo – malgré les échecs, les chutes, les blessures, les jeunes sportives ont toujours la soif de réussir et de se dépasser, mais malheureusement, le manque de confiance dans leur corps engendre l’abandon d’une pratique physique et sportive.

En partenariat avec le programme Body Confident Sport, Dove a annoncé son association avec Kylie Kelce, la femme du footballeur Jason Kelce, qui soutiendra cette initiative visant à renforcer la confiance en soi des jeunes filles de 11 à 17 ans. Des personnalités influentes telles que Steve Young et Venus Williams prêteront également leur voix et leur expérience à cette cause. Ces ambassadeurs entreront sur le terrain lors du match de flag-football (une déclinaison du football américain sans placage), guidant des équipes de lycéennes et mettant en pratique les leçons du programme Body Confident Sport.

Avec le sport, Dove fait évoluer sa plateforme de marque autour de la confiance en soi des femmes. Depuis 20 ans, et sa campagne “Real Beauty”, la marque de soins personnels diffuse des messages toujours plus engagés les uns que les autres, prônant l’importance de la santé mentale dans le domaine sportif, les dangers et la toxicité que les réseaux sociaux peuvent avoir sur les jeunes… En accompagnant les générations et en sensibilisant sur ces sujets, Dove réalise des campagnes à la fois uniques, mais aussi utiles.