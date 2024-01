Victoria et David Beckham se parodient eux-mêmes pour Uber Eats et le Super Bowl

Be honest. Le livreur Uber Eats en Rolls-Royce ?



En 2023, Netflix a sorti un documentaire sur l’envers du décor du célèbre couple Beckham. Dans une scène culte, Victoria se livre sur son enfance de jeune fille aux modestes parents ouvriers. David apparaît dans le coin de la pièce, lui demandant de dire la vérité sur la voiture dans laquelle son père l’emmenait à l’école, c’était en fait une Rolls-Royce… On a connu plus prolétaire comme véhicule !

Le Super Bowl approche à grands pas et les marques surfent sur l’événement en préparant de nombreuses campagnes pour ce temps fort. C’est ce qu’a fait Uber Eats, le service de livraison de repas, en mettant en scène le couple Beckham, parodiant la fameuse scène de leur documentaire.

Dans cette vidéo, Victoria est à l’écran, expliquant qu’ils vont faire partie d’une “petite” publicité, et David, dans un coin de la pièce – tout comme dans le documentaire – la somme de dire la vérité. Victoria se reprend et explique que ce sera une “grande” publicité pour le plus grand rendez-vous publicitaire de l’année : le Super Bowl.

Dans cette publicité que Victoria nous annonce, le couple Beckham sera accompagné de Jessica Aniston, une très bonne amie de la famille, mais visiblement, Victoria a dû oublier, une nouvelle fois, que cette fameuse amie se trouve être Jennifer Aniston, la célèbre actrice de Friends…

Bref, Uber Eats et les Beckham sont totalement dans le ton du Super Bowl avec ce “teaser”. De l’humour, des célébrités, et la promesse d’un grand spectacle. La suite ? Rendez-vous dans la nuit du 11 au 12 février pour une coupure publicitaire pendant la finale du championnat de football américain.

L’extrait culte du documentaire sur les Beckham