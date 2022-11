Le palmarès du Prix Effie France 2022

Voici les résultats des Effie dont la cérémonie vient d'avoir lieu à Paris.

La 29e édition du prix Effie France vient de se dérouler au Théâtre du Rond-Point de la capitale. Les règles n’ont pas changé : la soirée fut consacrée aux campagnes les plus efficaces de l’année, présentées par celles et ceux qui les ont créées : annonceurs comme agences.

L’an dernier, Buzzman et Burger King remportaient le Grand Prix Effie 2021 avec leur confinement 2020. Qui pour leur succéder cette année ? Réponse tout de suite.

Grand Prix Effie 2022

Back Market / « New is old » / Marcel

Alimentation

Or : McCAIN / « Pickers » / Australie.GAD, Mediacom

Argent : Laboratoire Gallia – Blédina / « Votre histoire »/ BETC Paris, iProspect

Bronze : Vahiné / « Le demi anniversaire » / Ogilvy Paris

Boissons

Or : Suntory France / « Pulco, tout simplement » / TBWA\Paris, KR Media

Bronze : Twinings / « Ayurvéda » / So Bang, Mediaplus

Biens durables

Or : Back Market / « New is old » / Marcel

Argent : Atlantic / « On est bien chez vous » / Ogilvy Paris

Mobilités

Or : Michelin / « Motion for life » / BETC Paris, Havas Media

Argent : Norauto / « L’apprentissage » / BETC Paris, Havas Media

Bronze : Peugeot / Spark – L’étincelle / Open, Starcom

Distribution et restauration

Or : KFC France / « Crispy » / Havas Paris, Carat France

Argent : E-Leclerc / « défendre tout ce qui compte » / BETC Paris, OMD

Bronze : Intermarché / « Et moi ? » / Romance, Zenith Media

Mode et accessoires

Celio / « Be normal » / Buzzman, Blue 449

Beauté santé bien-être

Bronze : L’Oréal Paris / « Midnight sérum » / McCann Paris

Communication corporate et BtoB

Or : SNCF / « Hexagonal » / Publicis Conseil, Zenith France

Argent : McDonald’s France / « Ensemble, faisons les choses en grand » / TBWA\PARIS, Starcom

Services : Banque Assurance

Or : MACIF / « Sans filtres » / Espérance – The Good Company, Novad-Values

Argent : MAIF / « #ChaqueActeCompte » / DDB Paris, Mindshare

Bronze : GMF / « Humanité » / TBWA\PARIS, Kr Wavemaker

Autres services

Argent : FEU VERT / « Les mascottes » / Buzzman, My Media, Heroiks

Bronze : DisonsDemain / « Coup de foudre Quai n°3 » / Steve, Havas Media

Communication Publique

Or : Santé Publique France / « En 2-2 » / Romance, Dentsu

Argent : ADEME / « Nos objets ont plein d’avenirs » / DDB Paris, Dentsu

Bronze : Santé Publique France / « En parler, c’est déjà se soigner » / Babel, Dentsu Public

Organisations non-gouvernementales

Or : Fondation Abbé Pierre / « Il y a une vie après la rue » / Fred & Farid Paris, Blue 449

Culture et loisirs

Or : Canal + / « Désolé Kad » / BETC Paris, Havas Media

Argent : FDJ – EuroMillions / « Dans quelques secondes » / Romance, Publicis Media

Bronze : Arte France / « Notoriété numérique Arte.TV » / DDB Paris, Havas Media

Pure Players

Or : Back Market / « New is old » / Marcel

Argent : Le Chocolat des Français / « Épicez votre Saint-Valentin » / TBWA\Paris

Bronze : Uber Eats / « Parlons bouffe » / Buzzman, Mediacom

Responsabilité / Changement positif

Or : McDonald’s France / « Ensemble, faisons les choses en grand » / TBWA\Paris, Starcom

Petits budgets et opérations spéciales

Or : Sidaction / « Unforgettables » / The Good Company, Novad-Values

Argent : Mon-Marche.fr / « Ce qu’il y a de plus frais après la nature » / Buzzman, Climat Media Agency

Efficacité dans la durée

Or : Boursorama Banque / « Recommandation » / Buzzman, iProspect

Argent : Sosh / « Et vous quand est-ce que vous passez chez Sosh ? » / Konbini/Kewl, Havas Media

Bronze : Cetelem / « Il ne suffit pas de ressembler à Cetelem pour faire du Cetelem » / TBWA\Paris, Kr Wavemaker

Prix spéciaux

Agence de l’année : TBWA\Paris avec 46 points.

Impact de la création : CANAL+ / « Désolé Kad » / BETC Paris, Havas Media

Ex-aequo avec SNCF / « Hexagonal » / Publicis Conseil, Zenith France

Originalité du dispositif : Back Market / « New is old » / Marcel

Optimisation de la stratégie d’action et performance : Back Market / « New is old » / Marcel