Le palmarès du Prix Effie France 2021

Les résultats du Prix Effie France 2021 dont la cérémonie à eu lieu à Paris.

La 28e édition du prix Effie France s’est déroulée ce lundi 6 décembre aux Folies Bergère, au cœur du Paris de la fête. Une soirée consacrée aux campagnes les plus efficaces de l’année, présentées par celles et ceux qui les ont créées. Cette année, deux nouveaux prix ont été remis : le Prix de l’Efficacité dans la durée et le Prix de la Responsabilité et du changement positif.

Le palmarès revient notamment à Burger King France, remportant l’Effie d’Or dans la catégorie Distribution et le Prix Spécial de l’Impact de la Création, avec en prime le Grand prix Effie France 2021 pour sa campagne “Confinement 2020” réalisée par l’agence Buzzman victorieuse du Grand Prix pour la 2e année consécutive (en compagnie de KR Wavemaker pour l’achat média).

La campagne CANAL+ “Les codes” de BETC et Havas Media a été récompensée par un Effie d’Or dans la catégorie Culture et Loisirs. Sans plus attendre, voici la liste complète de la remise des Prix Effie 2021.

Grand Prix Effie 2021

Burger King France / “Confinement 2020” / Buzzman

Alimentation

Or : Groupe Cérélia I Croustipate / “Fier d’être une quiche” / Josiane Mediacom

Argent : Bonduelle / “Ce n’est pas de votre faute” / Rosa Paris, Kr Wavemaker

Bronze : Groupe Bel / La Vache Qui Rit® / “Les 100 ans de la Vache Qui Rit®” / Providence, Spark

Boisson

Or : Pernod Ricard I Ricard / “Born à Marseille” / Romance, Kr Wavemaker

Argent : Kronenbourg SAS I Tourtel / “Tourtel Twist tous les prétextes sont bons” / Marcel, Initiative

Bien durables

Argent : EDF I IZI By EDF / “C’est simple, c’est izi.” / Australie.gad, Havas Media

Automobile

Or : Audi / Audi Occasion / “L’âge n’a pas d’importance” / Romance, Re-mind PHD

Argent : Automobiles Peugeot / “Lions of our time” / Open, Mediacom

Bronze : Nissan / “Nissan Leaf” / TBWA\Nissan United

Distribution et Restauration

Or : Burger King France / “Confinement 2020” / Buzzman, Kr Wavemaker

Argent : Intermarché / “Tous unis” / Romance, Zenith

Bronze : McDonald’s france / “Revenez comme vous êtes” / DDB Paris, Starcom

Mode Accessoires Luxe

Or : La Redoute / “À vos côtés depuis des générations” / Fred & Farid Paris, Blue 449

Hygiène Beauté Santé

Or : P&G / Gillette / “La perfection au masculin et au pluriel” / Marcel, Starcom

Argent : ZEISS Vision Care / “The foggy billboard” / Gyro (groupe Dentsu), Dentsu

Communication Corporate et BtoB

Or : IVECO / “L’expérience IVECO S-Way” / Gyro (groupe Dentsu)

Argent : McDonald’s france / “Ensemble faisons les choses en grand” / TBWA\PARIS, Starcom

Banque Assurance et Autres Services

Or : Crédit Agricole / “Formidables” / BETC, Havas Media

Argent : Boursorama Banque / “Impossible” / Buzzman, Iprospect

Bronze : Quitoque / “Papates” / TBWA Paris, RE-mind PHD

Communication Publique et d’Intérêt Général

Or : Santé Publique France / “En 2-2” / Romance, Dentsu

Argent : Ministère de la Justice / “Soyez au cœur de la justice” / Babel, Dentsu public

Bronze : Armée de Terre / “Campagne de recrutement armée de terre” / Insign, Dentsu Public

Organisations non gouvernementales

Or : Croix Rouge Française / “#PLSchallenge” / Konbini – Kewl

Argent : Société Protectrice des Animaux / “Donnons-leur autant qu’ils nous apportent” / Havas Sports & Entertainment



Bronze : Armée du Salut / “L’autre drame” / VMLY&R Paris, Publicis Media Connect

Culture et Loisirs

Or : CANAL+ / “Les codes” / BETC, Havas Media

Argent : Futuroscope / “Toutes les forces d’attraction” / Glory Paris, Carat

Bronze : Arte / “Arte.tv” / DDB Paris, Havas Media

Data et Activation

Argent : Armée de Terre / “Campagne de recrutement Armée de Terre” / Insign, Dentsu Public

Responsabilité / Changement positif

Or : association l’enfant bleu / “Undercover avatar” / Havas Sports & Entertainment

Argent : Entourage / “Linkedout” / TBWA\Paris

Bronze : P&G / Gillette / “La perfection au masculin et au pluriel” / Marcel, Starcom

Petits budgets et Opérations spéciales

Or : Honda Moto France / “Honda lockdown” / DDB Paris

Argent : Burger King France / “Confinement 2020” / Buzzman, Kr Wavemaker

Bronze : Groupe Avril / Lesieur / “Les huiles qui n’intéressent personne, sauf nous” / VMLY&R France, Havas Media

Annonceurs PME / PMI

Or : Dagoma / “Toy Rescue” / TBWA\Paris

Efficacité dans la durée

Or : Intermarché / “Aider les français à manger un peu mieux tous les jours” / Romance, Zenith

Argent : Volkswagen Ag / Skoda / “Combattre l’injustice” / Rosa Paris, RE-mind PHD

Bronze : McDonald’s France / “Core, no logo” / TBWA\Paris, Starcom

Prix Spéciaux

Impact de la création : Burger King France / “Confinement 2020” / Buzzman, Kr Wavemaker

Optimisation de la stratégie d’action et performances : Armée de Terre / “Campagne de recrutement armée de terre” / Insign, Dentsu Public

Originalité du dispositif : Association l’Enfant Bleu / “Undercover avatar” / Havas Sports & Entertainment