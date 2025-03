Futur Prix DOOH 2025 : sortir dehors pour entrer dans l’Histoire

Et si De Gaulle était resté chez lui ?

Le Futur Prix du DOOH, lancé par Cityz Media (anciennement Clear Channel France) en partenariat avec la maison créative Justement, révèle ses lauréats pour sa 3ᵉ édition. Présidé par Constance Godard, copywriter senior chez Buzzman, le jury a récompensé cette année un duo créatif, Bartholomé Hubert et Thibaud Bernet-Becuwe, étudiants à l’école Le Quatre, autour du thème provocateur : « Sortez de chez vous ».

À l’heure où la créativité digitale extérieure (DOOH) reste encore sous-exploitée, ce concours entend stimuler les créatifs à investir davantage l’espace urbain. “Le potentiel créatif du DOOH est aujourd’hui sous-exploité alors que ce média permet d’essentialiser une idée à travers un spot vidéo court et impactant. Le Futur Prix du DOOH montre que l’on peut être créatif en DOOH. Et il y a encore beaucoup à explorer et à imaginer !« , explique Constance Godard dans un communiqué.

Les gagnants, dévoilés le 18 mars au siège de Cityz Media à Boulogne-Billancourt et récompensés d’une dotation de 3000 euros remise par Didier Quillot, président exécutif de Cityz Media, proposent une campagne pleine d’humour. Imaginant des figures historiques restées chez elles, le duo lauréat revisite l’Histoire avec malice : et si Charles de Gaulle n’était jamais sorti pour lancer l’appel du 18 juin ? Et si Mona Lisa avait décliné la séance avec Léonard de Vinci ? Derrière l’humour, un message universel : sortir est souvent à l’origine des plus grands accomplissements.

À côté de sa présidente, le jury réunissait Tashi Bharucha (Cityz Media), Tanguy Demange (La Correspondance de la Publicité), Patrice Dumas (DDB), Pascal Grégoire (Justement), Myriam Fatent Sfar (École Gobelins Paris), Mélanie Pennec (Romance), Nicolas Richard (BETC) et Ibrahim Seck (Monks).

Cette campagne sera diffusée fin mars sur près de 3 000 écrans digitaux de Cityz Media à travers toute la France, notamment dans des lieux emblématiques comme le Carrousel du Louvre, avec une audience estimée à 20 millions de personnes.