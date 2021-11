Sidaction reproduit des scènes de sexe de films et séries pour sensibiliser au dépistage du VIH

Des séquences cul(tes).

Ces dernières années, les dépistages du VIH/sida chez les jeunes ont chuté en raison de la crise sanitaire. De plus, selon un sondage Ifop pour Sidaction, 33% des jeunes interrogés estiment être mal informés et seulement 34% des jeunes sexuellement actifs déclarent avoir utilisé systématiquement un préservatif lors d’un rapport sexuel.

« Les jeunes entendent peu parler du VIH, notamment à l’école. Les séances d’éducation à la sexualité sont obligatoires en théorie, mais dans la pratique leur mise en place est insuffisante » explique Florence Thune, directrice générale de Sidaction. Pour cette raison, Sidaction a voulu cibler les jeunes dans une campagne d’éducation sexuelle pas comme les autres à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er décembre.

Titanic, Ghost, Twilight… Nos films et séries préférés sont souvent accompagnés de mythiques scènes de sexe. Or, on ne voit pas souvent les personnages utiliser un préservatif, alors que c’est la seule manière de se protéger efficacement contre le virus. Afin de rappeler ce geste si simple et pourtant si important, Sidaction et l’agence The Good Company lancent « Unforgettables », un jeu qui met en scène des préservatifs insérés dans des scènes de sexe de films et séries cultes.

Ainsi, l’association réussit à se servir de la culture populaire pour la rendre responsable et pédagogique, tout en rappelant que “jouer en ligne c’est bien, mais jouer en vrai c’est encore mieux”. La médiatisation du jeu et du dispositif sera assurée par Values Media à partir du 1er décembre en digital, sur les réseaux sociaux et par des relais influenceurs.

Il ne vous reste plus qu’à découvrir quels films/séries se cachent derrière la scène à ne jamais oublier sur www.unforgettables.fr