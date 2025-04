Poissons d’avril 2025 : les marques ont encore frappé

Les meilleures fake ads de l’année.

Nous voilà arrivés au premier jour du 4ᵉ mois de l’année : nous appelons le 1ᵉʳ avril à la barre ! Pas de surprise au fait qu’il soit autant apprécié, puisque celui-ci est généralement à l’origine de nombreuses crises de fou rire. Et puisque les enfants ne sont pas les seuls qui devraient pouvoir en profiter… c’est aussi un jour qui permet aux publicitaires et annonceurs de donner libre cours à leur imagination.

Bienvenue dans ce top des poissons d’avril de 2025. Alors, Top ou Flop ?

ChutChutCar

BlaBlaCar annonce un rebranding audacieux et devient ChutChutCar, tournant la page d’un ADN centré sur la convivialité pour épouser les nouvelles attentes d’une génération en quête de silence. Pour accompagner ce repositionnement, la marque dévoile un kit “Mute” comprenant un masque de sommeil et des bouchons d’oreille, et révise son système de notation pour refléter cette nouvelle expérience du covoiturage apaisé. Un changement assumé visant notamment la Gen Z, que la marque qualifie de “plus tournée vers le numérique que vers le monde”.

Beyond Meat VS La Vie, le clash ?

Beyond Meat, marque de viande veggie, a dévoilé une nouvelle campagne ce matin sur ses réseaux sociaux… Mais celle-ci pose quelques questions. En effet, elle ressemble trèèès légèrement à une campagne d’un concurrent direct : La Vie.

Introducing our new UK campaign. Because Beyond Meat delivers all the taste you love, with none of the worries. pic.twitter.com/co5ICckzsI — Beyond Meat (@BeyondMeat) April 1, 2025

Mais cette réponse de La Vie UK fait pencher la balance dans le sens de la blague organisée.

Some plant-based beef — La Vie ™️ (@laviefoods_uk) April 1, 2025

Hey @BeyondMeat, is this an April Fools?! Anyone else getting major déjà vu from this TV ad? 🙄 pic.twitter.com/ufV6YSuV0t — La Vie ™️ (@laviefoods_uk) April 1, 2025

You’ll LOVE the rest of our campaign then! Great minds think alike. pic.twitter.com/etqmJIUwWO — Beyond Meat (@BeyondMeat) April 1, 2025

Audition du nouveau jingle RATP

La RATP joue la carte de l’humour en détournant son célèbre jingle sonore à travers des réinterprétations volontairement approximatives à la guitare, à la flûte ou au violon, diffusées dans les stations tout au long de la journée. Ces versions décalées accompagnent des annonces réenregistrées sur les messages habituels (bagages oubliés, prévention contre les pickpockets, règles d’usage des trottinettes), dans le but de surprendre et divertir les voyageurs. L’opération se prolonge sur les réseaux sociaux avec un making-of parodique d’un faux casting de musiciens, ainsi qu’un vote ouvert aux usagers pour désigner leur version préférée du jingle.

Il ne vous reste plus qu’à tendre l’oreille en rentrant chez vous ce soir…

Adieu pop-Corn sucré salé x Hema

Le pop-corn sucré-salé, un délice, non ? Reste à espérer que vous en avez bien profité jusqu’ici, parce qu’il ne sera plus disponible chez Hema à partir d’aujourd’hui. À la place… bienvenue au délicieux pop-corn goût saucisse. Comment ça, un goût de blague ?

Le projet secret LEGO Vittig Hed

En 1978, LEGO a bien failli lancer une minifigurine dotée de cheveux synthétiques, dans le cadre d’un projet secret baptisé « Project Hair » imaginé par le designer Vittig Hed, mais rapidement abandonné. Resté dans les cartons pendant des décennies, ce concept oublié refait aujourd’hui surface : LEGO prévoit en effet de donner vie à cette idée en 2025 avec une toute nouvelle série de minifigurines inédites, enfin prêtes à être coiffées… Une occasion manquée de collaborer avec Barbie.

Dany Brillant VS Sun

Imaginez qu’une marque utilise le nom d’un artiste dans l’objectif de faire vendre à travers la publicité mensongère. Pas acceptable, n’est-ce pas ? Pourtant, c’est bien ce qui se passe entre Sun et Dany Brillant, chanteur et acteur des années 80/90. Il suffit d’aller voir les stories de l’artiste pour voir qu’il est très sérieux… Alors, est-ce que les prochains jours vont voir naître une collaboration loufoque ? L’opération serait signée VML France selon nos informations, mais nous attendons la confirmation de Dany Brillant pour en être certain.

BIC lance le « KeBIC »

BIC surfe sur l’amour des Français pour le kebab – 3e sandwich le plus vendu dans l’Hexagone et star des plateformes de livraison – en dévoilant le KeBIC, un stylo 4 Couleurs aux encres parfumées et colorées selon les ingrédients emblématiques du kebab, dans une opération imaginée avec l’agence social Mogul. Derrière cette idée se cache un poisson d’avril, qui pourrait toutefois devenir réalité : si le post atteint 30 000 likes, BIC s’engage à lancer une version sans odeur du KeBIC, accompagnée d’une collection entière dédiée à la street food, co-construite avec sa communauté. Une manière originale de prouver que la marque est plus que jamais à l’écoute de ses fans…

En second lieu, BIC pense aussi à tous ceux à qui on a déjà demandé un feu… sans jamais le rendre. Voilà la révolution de l’année : le premier briquet à reconnaissance digitale !

Burger King et ses nuggets… au caviar

Annoncée le 31 mars sur X, la dernière création de Burger King avec Buzzman pourrait passer pour un poisson d’avril tant le mariage culinaire semble improbable : des nuggets accompagnés de caviar. Et pourtant, c’est bien réel. Inspirée d’une tendance virale TikTok popularisée par de nombreux influenceurs, la marque lance une édition limitée aussi audacieuse qu’inattendue : une boîte de 7 nuggets, 10g de caviar Astara – un fournisseur réputé – et une cup de mayonnaise, le tout pour 19 euros. Disponible dans tous les restaurants Burger King en France du 1ᵉʳ au 4 avril, ou jusqu’à épuisement des stocks, cette création éphémère promet une expérience de luxe aussi décalée que mémorable…

Demain, retrouvez nos nuggets & caviar dans tous les BK.

D’ailleurs, vous dites un ou une nugget & caviar ? pic.twitter.com/OFpjasbJUt — Burger King France (@BurgerKingFR) March 31, 2025

Aujourd’hui 1er avril, on lance VRAIMENT nos nuggets au caviar, et il n’y en aura pas pour tout le monde. pic.twitter.com/zRO1TE4mRl — Burger King France (@BurgerKingFR) April 1, 2025

La reco-minute de Moonlike

Dans un contexte où tout s’accélère, où les formats se multiplient et où les délais de réponse pour les agences se réduisent face à un manque d’anticipation croissant des prospects ou clients, l’agence moonlike lance Reco Minute, une offre stratégique dopée à l’IA et nourrie par six années d’expertise en communication 360. Fusionnant intelligence artificielle et les 759 recommandations développées depuis sa création, Reco Minute répond aux demandes express – celles sans brief, avec une deadline pour hier et un budget flou – en proposant des livrables à la vitesse éclair : plateforme et stratégie de marque en 3 jours, planning éditorial social media sur 6 mois en 4 heures (pause café comprise), activation créative en 2 heures, allers-retours inclus. Pensée pour reproduire le processus créatif à la manière d’un brainstorming instantané, cette solution promet d’allier rapidité, efficacité et accessibilité. Moonlike travaille déjà sur une version dédiée à la production. De qui faire vraiment briller la créativité…

O’Tacos devient O’BOSS

Fini les longues hésitations devant la caisse et les « Euh… je demande à Kevin » interminables : O’Tacos devient O’BOSS, le premier fast-food où l’indécision est bannie et où seul le plus rapide l’emporte. Dans cette nouvelle version radicale de la restauration rapide, tu entres, tu choisis, tu assumes, point final. Trois secondes pour commander, un menu unique pensé pour toi (même si tu ne le sais pas encore), et une option « Ferme-la, on décide » pour les indécis chroniques : chez O’BOSS, pas de place pour les faibles. Pour aller encore plus loin, la marque s’est associée à la CIFTA (Central Intelligence of French Tacos Agency) pour lancer une technologie exclusive de finger scan : tu poses ton doigt, ton ADN et ton historique de fast-food sont analysés, et le O’BOSS parfait pour ta personnalité t’est servi instantanément. Plus besoin de réfléchir, la tech fait le boulot – parce qu’un vrai BOSS, ça ne tergiverse pas.

Le mercato du 1er avril

Louis Audard et Tristan Daltroff, directeurs de création historiques et associés de Buzzman, annoncent leur départ chez Grinta, une agence fondée par… des anciens de Buzzman. Vu la tonalité des réactions et commentaires, nul doute que ce transfert n’aura pas lieu en ce 1er avril 2025.

Et vous, quel fut votre poisson d’avril publicitaire préféré cette année ? Notre filet de pêche vous attend ici : [email protected]