Heineken lance une bière virtuelle dans le métavers

Dégustez une bière sans bière sur Decentraland.

Ce n’est pas une marque comme Carrefour ou encore Nike qui se lance dans le métavers aujourd’hui, mais Heineken. Après avoir créé un robot qui vous suit avec des bières au frais, puis fait le choix de la vaccination, la marque de bières blondes est passée au niveau supérieur d’abstraction en présentant – lors de sa conférence de presse numérique à Decentraland – sa nouvelle bière 100% digitale : la Heineken Silver.

En commercialisant une méta-bière – qu’on ne peut donc pas goûter – la marque soulève la question de l’utilité de certaines marques à se lancer dans le métavers. L’association des Narcotiques Anonymes a créé la première réunion organisée dans le metavers pour aider des personnes vulnérables à se réunir et à s’entraider en temps de Covid. Lego a fait un partenariat avec Animal Crossing pour faire vivre sa gamme en ligne et rester connecté à ses communautés. Nike s’est lancé sur Roblox pour « soulager » la baisse des ventes physiques pendant la pandémie. Mais on en est à se demander quel est l’intérêt pour Heineken de commercialiser cette bière virtuelle – d’ailleurs, la Silver existe aussi dans le monde réel. Le média AdWeek fait l’hypothèse d’une vaste blague et d’un coup de communication calculé, visant à se moquer de l’obsession qu’ont les marques pour le métavers et tout l’engouement qu’il suscite dans le monde ces derniers temps. L’idée étant de rappeler aux gens que rien ne peut remplacer l’expérience de boire une vraie bière.

Heineken a peut-être seulement voulu innover dans son domaine – brassicole – en y apportant une nouvelle dimension, une « dimension numérique ».« Notre Heineken virtuelle est plus qu’une bière, c’est une combinaison d’une large quantité de pixels », « Il n’y a rien de plus innovant que de brasser une bière dans le métavers », a annoncé l’avatar de Bram Westenbrink, directeur mondial de la marque Heineken. Plaisanterie ou réelle envie de rassembler sa communauté ? Nous ne connaissons pas encore les véritables intentions d’Heineken, ni l’utilité du lancement de cette bière virtuelle dans le métavers. Par ailleurs, cet acte assez insolite éveille toutefois les curiosités, son lancement sur la plateforme se démarque de bien d’autres en réussissant à faire parler d’elle de la sorte.