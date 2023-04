Heineken pense à cet ami coincé au bureau

Ne ghostez pas votre apéro.

Vous n’arrivez pas à quitter votre bureau pour vous la couler douce avec vos amis ? Ne bougez pas, Heineken va vous faire passer la contrainte de “ghoster” vos proches. L’agence en charge de la campagne, Le Pub APAC (Publicis Groupe), a collaboré avec le chanteur et acteur coréen Park Hyung-sik pour poursuivre la trilogie #WorkResponsibly – débutée en juin dernier – avec un troisième spot quelque peu… fantomatique.

La culture du surmenage est bien connue à Singapour et en Malaisie. Selon une étude de marché de la société d’innovation, The Instant Group, La Cité du Lion est considéré comme le pays le plus surmené de la région Asie-Pacifique avec 45 heures de travail par semaine et un congé annuel moyen de sept jours. En conséquence, 73 % des employés singapouriens s’estimeraient “pas heureux” et 62 % se sentiraient épuisés. Autre contrecoup : les relations sociales sont grandement impactées et il n’est malheureusement pas rare de se faire “ghoster” par un collègue qui plus est un peu trop entiché par son emploi. Alors pour en avoir le cœur net, Heineken a, de son côté, commandé une nouvelle étude à la société de sondage YouGov, et le constat est corrélé avec les résultats précédents : 46,5 % des employés à Singapour et en Malaisie ont ghosté leurs amis en raison d’obligations professionnelles, 64,5 % se sentent épuisés au travail, tandis que 42,5 % ont révélé que le travail a causé des tensions dans leurs relations avec leurs amis et partenaires. L’une des nombreuses raisons du surmenage est une culture répandue de présentéisme au travail qui causerait des niveaux de stress élevés et une pression constante pour répondre aux attentes de l’entreprise, même au détriment de la santé mentale et physique des employés.

Alors pour sensibiliser à la fois la population malaisienne, singapourienne et le reste du monde – et parce que votre équilibre travail-vie personnelle en dépend – la marque de bière néerlandaise a pensé The Ghosted Bar comme une frayeur de rappel pour quitter le bureau après une journée de travail honnête, et ce, afin de profiter des sourires autour de vous. Organisés le 19 avril, 40 bars paranormaux seront donc déclenchés dans toute la Malaisie, histoire que cela rentre dans votre esprit. Heineken et Le Pub ont également créé un générateur de fantômes en ligne, permettant d’encourager les amis à quitter le travail à l’heure en les représentant sous forme de fantômes vaporisés. L’histoire ne dit pas si cette campagne indiffusable en France, loi Evin oblige, remplacera un fléau sanitaire, le surmenage professionnel, par un autre fléau sanitaire, l’alcoolisme.