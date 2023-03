WARC révèle les agences les plus créatives au monde en 2023

Et la médaille française a pris des couleurs.

Le WARC 100, classement annuel des campagnes et agences publicitaires les plus primées au monde en festivals a été dévoilé cette semaine. Cette année, l’agence BETC Paris a fait la fierté de la France en se positionnant en 3ème place des agences les plus créatives de la planète. L’Hexagone est même le 3ème pays le plus primé, devant nos voisins germaniques. Un très joli score qui permet de jauger la créativité française sur la scène internationale.

Cette année, “The Lost Class” de l’agence Leo Burnett Chicago se hisse au sommet des meilleures campagnes tandis que Ogilvy culmine au pic des réseaux les plus créatifs du moment. Enfin, WPP s’installe à la première place des holdings. Les différents Top 10 sont disponibles ci-dessous. Pour le classement complet, rendez-vous sur le site de WARC (accès payant).

Le top 10 des agences les plus créatives :

1. Publicis Milan 2. Area 23 New York 3. BETC Paris 4. Le Pub Amsterdam 5. GUT Miami 6. Ogilvy London 7. FCB Chicago 8. We Believers New York 9. Impact BBDO Dubai 10. DAVID Madrid

Le top 10 des campagnes les plus créatives :

1. The Lost Class, de Leo Burnett Chicago pour Change The Ref 2. The Unfiltered History Tour, de Dentsu Creative Bangalore pour VICE 3. Piñatex, de L&C New York pour Dole Sunshine Company / Ananas Anam 4. The Elections Edition, de Impact BBDO Dubai / Impact BBDO Beirut pour An-Nahar 5. Vienna Strips on OnlyFans, de Jung von Matt Donau Vienna pour Vienna Tourist Board 6. Better with Pepsi, de Alma Miami pour Pepsi 7. Beyond the Surface – Liquid Billboard, de Havas Dubaï pour Adidas 8. Data Tienda, de DDB Mexico City pour WeCapital 9. Reverse Selfie, de Ogilvy London pour Dove 10. The Bread Exam, de McCann Paris/ Health London/ Düsseldorf/ Dubai/ Frankfurt pour Spinneys/ Lebanese Breast Cancer Foundation/ American University of Beirut Medical Center

Le top 10 des réseaux les plus créatifs :

1. Ogilvy 2. DDB Worldwide 3. FCB 4. BBDO Worldwide 5. Publicis Worldwide 6. Havas Creative Group 7. VMLY&R 8. McCann Worldgroup 9. TBWA Worldwide 10. Leo Burnett

Le top 10 des holdings les plus créatives :

1. WPP 2. Omnicom Group 3. Interpublic Group 4. Publicis Groupe 5. Havas Group 6. Dentsu 7. Accenture 8. Stagwell 9. Hakuhodo DY Group 10. Deloitte

Le top 10 des marques les plus créatives :

1. Burger King 2. Heineken 3. Google 4. Corona 5. Heinz 6. Samsung 7. IKEA 8. Dove 9. Apple 10. Cadbury

Le top 10 des annonceurs les plus créatifs :

1. Anheuser-Busch InBev 2. Unilever 3. Restaurant Brands International 4. Heineken 5. Samsung 6. Alphabet 7. Mondelēz International 8. Kraft Heinz Company 9. IKEA 10. Procter & Gamble

Le top 10 des pays les plus créatifs :