LEGO fait son entrée dans le monde d’Animal Crossing

Un nouvel horizon pour la petite brique.

C’est par une vidéo dévoilée sur leurs réseaux sociaux le 9 novembre dernier que LEGO annonce son partenariat avec le jeu Animal Crossing, phénomène du premier confinement. Un metaverse dans lequel les marques et personnalités ont tôt fait d’entrer et de trouver leur place.

When two amazing worlds collide, magic happens. ⚡️ Keep your eyes peeled and your dancing shoes ready, because you aren’t going to want to miss this! 🕺🏝💃 pic.twitter.com/93LqGuVSpd — LEGO (@LEGO_Group) November 9, 2021

Pour LEGO, ce nouveau terrain de jeu ce nomme Vidiyoland, du nom de la gamme — et de l’app — centrée autour de la création de clips musicaux en réalité augmentée (en partenariat avec Universal Music) avec des mini-figurines, les « BeatBits ». Désormais, certaines de ces figurines de plastique — Punk Pirate, Alien DJ, Hip-hop Robot, Candy Mermaid et Party Llama — se retrouvent dans le monde virtuel d’Animal Crossing : New Horizons.

Développée par l’agence Swipe Back, la création de l’île a pris 8 mois et proposera une expérience enrichie en 5 étapes, une « passionnante course d’obstacles de type “course à la monnaie” (coin rush) », comme celle auxquelles on peut s’adonner dans Mario Kart ou Sonic (époque Game Gear pour les plus anciens), mais aussi une chasse aux briques LEGO pour gagner « des prix exclusifs ». Et pour les plus « courageux », LEGO propose d’arpenter le labyrinthe de Vidiyoland pour découvrir « tous les secrets cachés de l’île ».

Est-ce qu’on bosse depuis 8 mois sur la création d’une île complète sur animal crossing pour L E G O. Tout à fait. Ultra fier de ce dream project. Il y’a énormément de trucs à dire sur l’ile on fera un breakdown bientôt. 🔥 https://t.co/5cfFgDWWmS — Max Vedel (@mxvdl) November 12, 2021

Fin juillet, LEGO annonçait son intention de mettre la pédale douce sur la gamme Vidiyo, comme la rappelle Ouest-France : « Nous avons vu une réponse positive au lancement (en janvier NDLR), mais nous avons également reçu des commentaires de personnes selon lesquelles nous pourrions rendre l’expérience de jeu à travers l’application, la musique et les figurines encore plus simple. Nous prenons donc cela en compte et, avec Universal Music Group, nous allons piloter de nouvelles idées en 2022, puis lancer de nouvelles expériences de jeu en 2023 et au-delà. »

Cette incursion dans le nouveau monde d’Animal Crossing est une bonne opportunité pour LEGO de faire vivre sa gamme en ligne et de rester connecté avec ses communautés, tout en s’adressant à l’ensemble de la communauté des gamers.euses, petit.e.s et grand.e.s.