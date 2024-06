Le Real Madrid marque à chaque fois que ce supporter appelle sa femme

Et Heineken rend cela accessible à tous.

Tout le monde sait que les fans de sport sont superstitieux, et c’est parfois pour de bonnes raisons ! En effet, qui ne s’est pas déjà dit, en voyant son équipe préférée perdre alors qu’il avait manqué le match, qu’elle aurait gagné s’il avait été présent ? Pour Jorge, cette croyance semble justifiée par l’expérience. Il faut dire que le Real Madrid semble avoir de quoi les remercier, lui et sa femme Inma. C’est simple : à chaque fois que Jorge s’absente pour appeler sa femme en plein match, le Real marque un but clé pour la Ligue des Champions ou le championnat.

Et avec cette campagne signée Heineken, ce sont des milliers de fans qui peuvent la remercier. En effet, le célèbre brasseur a équipé Madame d’un téléphone et d’un numéro dédié pour quel n’importe quel fan puisse l’appeler en plein match, et ainsi invoquer la chance pour son équipe.

La marque précise que la démarche est inclusive et ne concerne pas que le Real Madrid. Les fans du Borussia Dortmund (malheureux le soir du 1ᵉʳ juin face au Real…) ou de tout autre club y ont aussi accès. Quant à savoir si ce grigri sera efficace pour le parcours des Bleus à l’Euro 2014, on vous laissera tenter l’expérience ! Voilà votre ticket pour une dose de chance : +34 610 282 542.

Pour tous les fans de Harry Potter, qui eut crû qu’il existait une potion de Felix Felicis dans la vraie vie ?