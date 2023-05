Le palmarès des agences françaises aux D&AD 2023

La créativité française largement récompensée lors de ce prix international.

À l’issue de sa première soirée de remise des prix sur deux, D&AD annonce l’apparition d’un gagnant du fameux Black Pencil parmi les 124 accordés à la catégorie Craft et 250 à la catégorie publicité. Deux Pencil Collaboratifs ont également trouvé leur place dans les rangs de cette année. Le restant des prix de la catégorie Craft (Illustration, Photography, Typography et Writing for Design), Side Hustle, Design, Culture and Impact, accompagnés des prix de la société de l’année et du Prix du Président, seront annoncés le 25 mai.

Au total, la France a reçu 35 prix et c’est la campagne Hack Market par l’agence Marcel qui en décroche le plus.

Parmi les primés de cette première soirée, Division est la seule société française à remporter un Black Pencil, le Graal de cette compétition. C’est d’ailleurs le seul Black Pencil décerné à date en 2023. La suite demain soir ?

Pour rappel, voici l’ordre d’importance des prix aux D&AD

Wood Pencil (bronze) : Le meilleur de l’année en publicité, design, craft, culture et impact.

Graphite Pencil (argent) : Pour un travail qui se détache du lot, méritant d’être considéré pour le prix de Yellow Pencil.

Yellow Pencil (or) : Le Yellow Pencil iconique de D&AD, accordé uniquement aux travaux remarquables qui atteignent une véritable excellence créative.

Black Pencil (grand prix) : La récompense ultime, réservée pour les travaux révolutionnaires. Seule une poignée est accordée chaque année, parfois aucun.

Voici le palmarès des campagnes françaises primées pour cette édition 2023 :

BETC Paris

Lacoste – Unexpected Encounters

– Yellow Pencil en Press & Outdoor

Duolingo – The Tattoo Duo over

– Graphite Pencil en Experiential

– Wood Pencil en Digital

– Wood Pencil en RP

Production : Voir Pictures

CANAL+ – Papa

– Graphite Pencil en Film

Production : Blue Paris

Puissance Dys – Mindcraft

– Wood Pencil en Digital

DDB Paris

Volkswagen – Inside Jobs

– Graphite Pencil en Direct

– Wood Pencil en Direct

– Wood Pencil en Experiential

Production : AllSo

Honda Moto France – The Beautiful Fail

– Graphite Pencil en Art Direction

– Wood Pencil en Press & Outdoor

Ubisoft – Just Dance 2023 – Birthday

– Wood Pencil en Direction (réalisation)

Production : Eddy

Division (production)

Columbia Records / Sony Music Entertainment – Pharrell Williams – Cash In Cash Out

– Black Pencil en Visual Effects

– Yellow & Wood Pencils en Animation

– Yellow Pencil en Art Direction

– Graphite Pencil en Editing

– Yellow Pencil en Production Design

Avec I Am Other, l’agence de Pharrell Williams.

Corteiz – Corteiz Skydive

– Wood Pencil en Direction (réalisation)

Apple – Hello Yellow

– Wood Pencil en Animation

VFX : Mathematic

Eddy (production)

Ubisoft – Just Dance 2023 – Birthday

– Wood Pencil en Direction (réalisation)

Avec DDB Paris

Marcel

Back Market – Hack Market

– Yellow et Graphite Pencils en Commerce

– Yellow Pencil en Direct

– Yellow Pencil en Integrated

– Graphite et Wood Pencils en Experiential

– Graphite et Wood Pencils en Media

– 2 Wood Pencils en PR

Production : ADF L’Atelier

Prime Video – Overwaze

– Wood Pencil en Radio & Audio

Mathematic (VFX)

Apple – Hello Yellow

– Wood Pencil en Animation

Production : Division

Publicis Conseil

Fnac – Unrecommended by the Algorithm

– Wood Pencil en Commerce

Stink Films (production)

Woodkid – Reactor

– Graphite Pencil en Animation

TBWA\Paris

Entourage – Homeless in the metaverse

– Wood Pencil en Media

Production : Else

Winamax – The Ball of Yarn

– Wood Pencil en Cinematography

Production : Solab Pictures