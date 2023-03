Est-ce que l'équipe marketing d'Apple connait la signification de cette chanson ?

Banana NA, Banana NA, Banana SLIP ! C’est bon, vous l’avez bien ancré dans votre tête ? Parce qu’elle n’est pas prête dans ressortir. Le nouveau spot de d’Apple pour ses iPhone 14 et iPhone 14 Plus voit la vie en jaune. Une couleur rayonnante qui s’ajoute aux autres couleurs minuit, lumière stellaire, rouge, bleu et mauve déjà sorties.

La musique de la pub iPhone 14 jaune est le cultissime et sulfureux « Banana Split » de Lio.

La pub iPhone 14 jaune (2023)

La musique de la pub iPhone 14 jaune (2023)