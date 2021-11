Kad Merad est victime d’un running gag : les codes CANAL+

On n'a pas fini de lui demander ses codes.

Le souci quand on tourne dans une publicité à succès est que la blague sur laquelle elle repose peut nous suivre pendant longtemps. En novembre 2020, Kad Merad cherchait désespérément des codes CANAL+ pour regarder un match de football avec Jonathan Cohen dans une pub signée BETC. Un an plus tard, le quotidien de Kad Merad semble être peuplé de « t’as pas des codes CANAL+ ? » Voilà le concept de la nouvelle prise de parole de la chaine cryptée, réalisée par Martin Werner (déjà responsable du spot de CANAL « bipant » Netflix), et imaginée une fois de plus par BETC.

Lancé ce jeudi 18 novembre au soir, ce film de 1 min 49 rassemble un nouveau casting « all stars » de la maison CANAL : Mouloud Achour, Franck Gastambide, Thomas Ngijol, Louise Bourgoin ainsi que l’influenceur Just Riadh. Quatre déclinaisons de 20 secondes suivront jusqu’à Noël. La campagne se déclinera au cinéma – cela va de soi vu l’univers de CANAL+ – ainsi qu’en digital et social media. De quoi « toucher près de 380 millions de contacts à la télévision, près de 100 millions de contacts en digital et près de 6 millions de contacts au cinéma » d’après BETC dans un communiqué.

Jusqu’à quand peut-on faire durer une blague ? Le moment de se poser la question n’est pas encore venu, CANAL+ continuant à s’amuser d’un usage très actuel : le partage de codes d’accès à son service de streaming. Si cette pratique n’est pas légale, elle constitue un fort indicateur de désirabilité que CANAL compte ravir à un géant américain nommé biiiiiiiiip.

Le film

Visuels