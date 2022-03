Les 3 grandes tendances de l’industrie du sport selon Meltwater et Twitter

Égalité, NFT et métavers.

Article sponsorisé par Meltwater.

Le sport rassemble, les stades sont des lieux d’évasion où nous pouvons librement supporter nos équipes et nous émerveiller devant le talent des athlètes que nous admirons, dont certains défendent de grandes causes comme Marcus Rashford dans sa campagne avec Nike, par exemple. Le sport représente de grands enjeux pour les marques, que ce soit pour renforcer leur stratégie, développer leur audience ou encore élargir leur cible. Déjà bien ancré dans le monde virtuel, on peut retrouver le sport dans l’univers des jeux vidéos, l’e-sport, le digital, et aujourd’hui dans le monde des NFT et de la cryptomonnaie.

Entre le premier et le second semestre 2021, le nombre de tweets concernant le sport a augmenté de 18% dans le monde. Les Jeux Olympiques ayant généré les pics les plus élevés. C’est la raison pour laquelle Meltwater – en partenariat avec Twitter – a analysé dans un rapport des millions de tweets pour mieux comprendre les évolutions qui affectent l’industrie du sport, et les façons dont les marques peuvent utiliser ces informations dans leurs stratégies marketing.

Les principales tendances selon le rapport de Meltwater et Twitter :

Les NFT et la cryptomonnaie

Ils ont bouleversé tous les secteurs, y compris le monde sportif. Que ce soit dans les mentions comme dans les conversations Twitter, il est à noter que les athlètes et supporters d’équipes sportives sont de plus fans des NFT et des cryptomonnaies. Les mentions de « Cryptomonnaies » et « NFT » + « Sports » ont augmenté de + 151% entre le premier et le second semestre 2021. Les tweets liés aux cryptomonnaies, NFT et au sport ont également augmenté en 2021, particulièrement après un concours de NFT organisé par un “golfeur professionnel devenu mannequin”.

À partir de ces données, Meltwater nous propose trois pratiques pour susciter l’engagement, élargir son public et tirer tous les avantages de cette tendance.

La digitalisation du sport et des fans

L’e-sport serait-il le nouvel eldorado des marques ? Au vu de l’augmentation des conversations liées au rôle du métavers dans l’avenir du sport, et des tweets à ce sujet devançant de 56 % ceux des autres avancées technologiques – au cours du second semestre de 2021 – le sport a l’air de prendre un tournant en digitalisant son secteur. Pour ce qui est des conversations Twitter autour du métavers et du sport, elles ont augmenté de 6,024 % entre le premier et le second semestre de 2022. S’il y a un hashtag à retenir, c’est le #esports (pour e-sports) : il est apparu beaucoup plus souvent que tous les autres sur cette période.

Rendre le sport plus inclusif

Aujourd’hui, les marques célèbrent la diversité, la justice sociale et l’inclusion dans leurs campagnes, le monde sportif n’y échappe pas. C’est notamment le cas de Nike qui a déjà envoyé valser la masculinité toxique dans le sport, rendu un hommage à Kobe Bryant et George Floyd, puis célébré la puissance unificatrice du sport. Adidas avait également promu toutes les formes de seins il y a quelques semaines. L’égalité des sexes et la représentation des LGBTQ+ occupent une place centrale dans le sport, en partie grâce à l’engagement des célébrités et au rôle des médias sociaux. En effet, les jeunes fans d’aujourd’hui s’intéressent à la façon dont les marques répondent aux problèmes sociaux : ils sont 54 % plus susceptibles que leurs aînés de soutenir une marque qui promeut l’égalité raciale en parrainant des athlètes et des équipes qui s’expriment ouvertement (30 %). Une grande partie des jeunes prennent donc leurs décisions d’achat en fonction de ces convictions.

Les conversations sur l’égalité dans le sport ont augmenté de 12 % au second semestre 2021 par rapport au premier. Les organisations sportives et les marques sont ainsi encouragées à prêter une grande attention à la place des femmes, à la justice sociale, et à la cause LGTBQ + dans le sport.

Meltwater – toujours dans son rapport – vous propose ensuite de passer à la pratique, en participant aux hashtags qui prônent l’équité et l’inclusion par exemple, en identifiant les causes importantes liées à votre marque, ou encore en analysant votre base de followers et potentiels influenceurs pour des parrainages.

Ces trois grandes tendances de l’industrie du sport sur Twitter sont donc à prendre en considération par les entreprises si elles veulent renforcer leur stratégie, agrandir leur audience ou encore saisir des opportunités de parrainages pour atteindre une base de consommateurs plus large.

Pour en savoir plus :