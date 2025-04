87,5 % des adultes connectés sont friands de vidéos courtes (TikTok, IG Reels, YouTube Shorts)

Voici le premier trimestre du Digital report 2025.

We Are Social et Meltwater dévoilent leur mise à jour trimestrielle du Digital Report, offrant un panorama complet des tendances numériques mondiales. Cette édition d’avril 2025 met en lumière des évolutions significatives dans l’usage d’Internet, des médias sociaux et des contenus en ligne.

Au début d’avril 2025, 5,64 milliards de personnes utilisent Internet, représentant 68,7 % de la population mondiale. Ce chiffre marque une augmentation de 144 millions d’utilisateurs (+2,6 %) par rapport à l’année précédente.

Le nombre d’utilisateurs de médias sociaux atteint 5,31 milliards, soit 64,7 % de la population mondiale. Cela représente une croissance annuelle de 4,7 %, avec 241 millions de nouveaux utilisateurs depuis avril 2024.

Regarder des vidéos est devenu l’une des activités en ligne les plus populaires. Plus de 9 internautes sur 10 déclarent regarder ce type de contenu chaque semaine, même sans compter les plateformes de streaming comme Netflix. Les vidéos courtes, telles que celles sur TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, sont particulièrement prisées : 87,5 % des adultes en ligne les regardent chaque semaine, y consacrant en moyenne 6 heures et 37 minutes par semaine.

Selon Similarweb, TikTok domine en termes de temps passé quotidien sur une application de médias sociaux, avec une moyenne de 1 heure et 35 minutes par jour par utilisateur Android. YouTube suit avec 1 heure et 24 minutes, tandis qu’Instagram enregistre 1 heure et 10 minutes.

Concernant le précurseur des réseaux-sociaux, la portée mondiale des publicités Facebook s’élève à 2,34 milliards début avril 2025, soit une augmentation de 57 millions depuis le début de l’année.

Utilisation de l’information en ligne : la recherche d’information reste la principale motivation des internautes. Près de la moitié des raisons évoquées pour l’utilisation d’Internet sont liées à la quête d’informations, qu’il s’agisse de s’informer sur l’actualité, de préparer un achat ou d’accéder à des contenus éducatifs.

Les jeux vidéo gagnent en importance, avec une adoption croissante dans toutes les tranches d’âge. Un terrain de jeu infini, qui a déjà fait ses preuves. C’est l’un des enseignements les plus inattendus du rapport : aujourd’hui, jouer à des jeux vidéo est devenu une activité plus répandue que regarder des séries ou des films en streaming. Selon GWI, 72,9 % des internautes jouent chaque semaine, contre 70,4 % qui se tournent vers des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime.

Le chiffre à retenir : les internautes de 16 ans et plus passent en moyenne 59 minutes par jour à jouer aux jeux vidéo, soit près de 7 heures par semaine.