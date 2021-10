L’e-sport, nouvel eldorado des marques ?

Notre émission Les enjeux - la Réclame est de retour !

Quand BETC London souhaite illustrer la nouvelle signature mondiale de Coca-Cola, « Real Magic », que retrouve-t-on dans ce film de 2 minutes ? Une compétition d’e-sport.

Pourquoi un tel choix ? Probablement car les marques globales comme Coca-Cola comprennent désormais que le gaming représente une audience autour de 3 milliards de joueurs dans le monde. En 2020, le temps passé à regarder des retransmissions de jeux vidéo et d’e-sport a représenté près de 28 milliards d’heures. Et une finale du jeu League of Legends a déjà rassemblé 99 millions de spectateurs uniques, soit l’équivalent d’un Super Bowl.

Pour en savoir plus sur le phénomène massif qu’est la pratique du jeu vidéo en compétition, notre émission Les enjeux – la Réclame réunit cette fois-ci deux experts de l’e-sport :

– Howon Lee, Organized Play & Partners Manager de l’éditeur de jeux vidéo Riot Games ;

– Ismaël El-Hakim, Chief Creative Officer & Managing Partner de l’agence Biborg.

Appuyez sur « play » et que la partie commence !