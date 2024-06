Cannes : Meta renforce les possibilités marketing de Messenger et de Threads

De nouveaux jouets pour les annonceurs et leurs développeurs.

Les Cannes Lions 2024 permettent de mettre en avant les créations des publicitaires du monde entier, mais réunissent également les marques et les médias sociaux. Parmi eux, on retrouve Meta : le géant parmi les géants du social media.

C’est à l’occasion du festival que le groupe a présenté quelques nouveautés et améliorations qui permettraient aux professionnels de se développer et d’augmenter leur créativité sur ses plateformes.

La première mise à jour concerne le jeune réseau social Threads, qui se présente comme le “Twitter de Meta”. Reposant sur le même principe que X, à savoir la possibilité de faire de brefs statuts avec un nombre de caractères limité, celui-ci compte désormais 150 millions d’utilisateurs.

Toujours dans le principe de faciliter la vie des entreprises, Meta lance l’API Threads, qui permet de développer et de connecter des applications tierces. Grâce à cela, les créateurs et entreprises pourront également avoir davantage d’informations sur les comptes et interagir plus facilement avec les communautés.

Une autre nouveauté a été annoncée, et celle-ci concerne une autre app sociale du groupe Meta : Messenger. Désireuses de communiquer davantage avec leurs clientèles, les entreprises ont pensé que Messenger pourrait être utile à cet usage.

Ce désir va devenir réalité puisque certaines marques pourront bientôt partager des messages marketing payants à leurs communautés via Messenger grâce à Ads Manager. L’outil est pour le moment en test aux États-Unis, au Vietnam, aux Philippines et en Thaïlande.

Enfin, l’IA est partout et Meta n’est, évidemment, pas passé à côté. Comme annoncé le mois dernier, le groupe a développé de nouvelles fonctionnalités de création publicitaire utilisant l’IA générative. Les résultats se montrent positifs puisque les annonceurs utilisant cet outil constatent déjà des gains de performance.