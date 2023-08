McDonald’s renouvelle ses vœux de mariage avec la culture pop

Pour le meilleur et pour l’empire.

Depuis sa création en 1940, McDonald’s est devenu un phénomène mondial de la culture pop, présent dans divers domaines. Son logo et ses produits sont apparus dans des films tels que Un Prince à New-York et Pulp Fiction, ainsi que dans des séries comme The Simpsons. Des artistes renommés, dont Kanye West, ont mentionné McDonald’s dans leurs lyrics. Des collaborations avec des célébrités ont donné lieu à des menus spéciaux comme avec DJ Snake et des marchandises populaires. Les jouets Happy Meal ont également influencé les tendances grâce à des partenariats avec des franchises populaires. Malgré des critiques – on se souvient du documentaire choc Super Size Me – McDonald’s s’est adapté aux évolutions culturelles et reste malgré tout un acteur majeur de la culture pop mondiale.

Aujourd’hui, l’agence Wieden + Kennedy New York célèbre plus d’un demi-siècle de présence à l’écran, avec la campagne intitulée “As Featured In”. Des apparitions dans des productions telles que la série Marvel Loki, Friends, ainsi que le légendaire 5ème Elément, vous invitent à identifier les œuvres où McDonald’s s’est discrètement glissé pour une brève promotion (ou placement produit). Le nombre d’apparitions est si vaste que la marque ne peut guère se plaindre des incursions de ses concurrents. Ce n’est pas tout, une collection intitulée le “Trio” – en référence à la triade gagnante BigMac/Coca-Cola/frites – présente une gamme d’articles issus des menus les plus populaires de McDonald’s, ayant fait des apparitions remarquées – voir son propre film – dans le monde du divertissement.

À compter du 14 août, cette collection sera disponible dans plus de 100 pays, y compris les restaurants participants de McDonald’s au Canada. En outre, elle mettra en avant des articles promotionnels exclusifs ainsi que du contenu inédit. Également, à l’approche de la saison 2 de la série Marvel Studios, Loki, l’Arche dorée – ou devrait-on dire les “sourcils dorés” – prend un rôle significatif. Pour donner un avant-goût aux fans, l’entreprise a conçu une expérience de réalité augmentée sur Snapchat. En balayant le couvercle de la nouvelle sauce aigre-douce, les utilisateurs débloquent un contenu exclusif de Marvel Studios, renouvelé chaque semaine tout au long de la promotion. Enfin, le Roi du fast-food s’est associé à la marque de streetwear Palace pour infuser sa “cool attitude” dans des motifs et vidéos de skate, créant ainsi une série d’articles promotionnels personnalisés pas piquée des canetons. Avec tout ça, on peut dire qu’on en a pour nos écrans.