DJ Snake prend le mic’ pour McDonald’s

Une complicité qui donne le cheese.

À Paris, lieu de tous les tumultes, le monde de la musique a annoncé un featuring explosif avec l’un des artistes les plus emblématiques de la restauration rapide : Ronald McDonald. L’affiche fait rêver : DJ Snake, l’artiste français le plus écouté au monde, s’associe au leader incontesté du fast-food en France. Cette collaboration unique, disponible à partir du 20 juin, se manifeste à la fois par la sortie d’un nouveau titre et la création d’une collection de vêtements dédiée à Pardon My French. Pull-up !

Le menu signé DJ Snake fait son entrée sur la scène de l’Arche dorée, rejoignant ainsi la liste des artistes tels que le roi du débordement Travis Scott, le dogsitter J Balvin, le célèbre groupe de K-pop BTS et « la féministe cash » (selon Le Monde) Cardi B, qui ont déjà créé leur propre menu. Pour la première fois en France, le « Famous Order » de l’artiste au « background » sera disponible dans tout l’Hexagone pour une durée de trois semaines. Ce menu, pensé par le DJ et producteur aux 20 milliards de streams, met en valeur plusieurs recettes emblématiques de l’enseigne, comprenant un Double Cheese, des frites, un Coca-Cola sans sucre et un Sundae au caramel.

Cette collaboration exclusive a été minutieusement orchestrée par les équipes de McDonald’s France, A&R Studios, l’agence créative d’Universal Music France, TMS, DDB Paris, Starcom, les équipes créatives et marketing de DJ Snake, ainsi que le label Capitol France. Oui, ça en fait du monde au bacon. De plus, DJ Snake a récemment sorti son nouveau titre « West Side Story » en collaboration avec McDonald’s. Ce morceau, qui porte un hommage probable à la comédie musicale du même nom, vise à créer une ambiance intemporelle et à rassembler les auditeurs autour de mélodies ensoleillées, on vous laisse seul juge. Une chose est sûre, l’été est enfin arrivé et on le ressent aussi bien dans nos costards que dans nos écouteurs. Une collection capsule exclusive de la marque Pardon My French, créée par l’artiste renommé, est désormais disponible. Cette collection fusionne harmonieusement l’univers de Pardon My French avec celui des fameuses Golden Arches. À partir du 22 juin, les amateurs pourront se procurer des t-shirts, des hoodies et des vestes en denim sur son site officiel. De plus, à partir du 28 juin, un pop-up store parisien sera ouvert spécialement pour l’occasion, permettant aux fans de découvrir et d’acquérir ces pièces uniques.

Les fervents admirateurs auront également la chance de participer à des concours exclusifs sur Instagram (@McDonaldsFrance) pour tenter de remporter des articles de la collection, ainsi que des produits et des expériences uniques.