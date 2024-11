McDonald’s célèbre Noël avec des objets collectors exclusifs

Voilà de quoi enfin remplacer vos boules fêlées.

Pour les fêtes de fin d’année, McDonald’s gâte ses clients fidèles en dévoilant une collection d’objets collectors à échanger via son programme de fidélité « M+ ». Parmi ces créations exclusives, une boule de Noël en forme de cornet de frites pour sublimer les sapins, une bougie parfumée festive pour une ambiance chaleureuse, et les célèbres verres Coca-Cola en édition collector pour accompagner les moments conviviaux.

Lancé en juin, le programme « M+ », permet aux consommateurs d’accumuler des points à chaque euro dépensé. Ces points, répartis sur cinq paliers (25 à 125 points), peuvent être échangés non seulement contre des produits de la carte (comme c’était le cas auparavant), mais aussi par des objets collectors renouvelés tous les deux à trois mois en fonction des saisons.

Ces objets inédits sont accessibles via l’application ou en restaurant, permettant aux fans de McDonald’s d’apporter une touche d’originalité et de magie à leur fin d’année. Ceux qui souhaitent découvrir ou obtenir certains de ces items peuvent également contacter directement l’enseigne pour plus d’informations. Une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de cadeaux originaux.

Cette initiative poursuit la stratégie déjà lancée par McDonald’s de s’inscrire dans tous les moments festifs et du quotidien.