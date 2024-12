Les meilleures campagnes de Noël 2024 à travers le monde

Et de joyeuses fêtes !

Noël approche, et avec lui, son lot de campagnes festives. Toutes les marques – ou presque – s’adonnent à l’exercice (certaines, comme Aldi et Coca-Cola recyclent celles de l’année passée), et il est impossible de les manquer. Voici donc notre top des pubs de Noël 2024, réunies ici pour vous.

1. Disney – adam&eveDDB

Chargée de la magie que nous associons à ces fêtes, la campagne de Disney, imaginée par adam&eveDDB raconte l’histoire touchante de l’amitié entre un petit garçon et un bébé poulpe. Réalisé par Taika Waititi, ce court-métrage évolue sur une reprise de Part of Your World de La Petite Sirène. En prise de vues réelles, ce film mêle émotion et nostalgie avec des clins d’œil (les fameux easter eggs) à des classiques comme Vaiana, Lilo & Stitch, La Belle et la Bête et Toy Story. Cette campagne capture la douceur et la mélancolie des fêtes, tout en célébrant l’innocence propre à l’univers Disney.

2. Apple – TBWA\Media Arts Lab

Apple s’appuie sur une innovation technologique avec une publicité émouvante intitulée Heartstrings, réalisée par TBWA\Media Arts Lab et Henry-Alex Rubin. Le film met en scène la fonctionnalité d’aide auditive des AirPods Pro 2, récemment approuvée par la FDA, en racontant l’histoire d’un père malentendant qui redécouvre les sons grâce à ce dispositif. Sur fond de moments familiaux et d’une reprise poignante de Our House (Crosby, Stills, Nash et Young), la publicité illustre l’impact de cette technologie sur la vie quotidienne, à travers le regard authentique de l’acteur John Pelletreau, lui-même utilisateur de la fonction. Ce spot a été diffusé dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées.

3. La famille du lait

La Famille du lait, l’alliance des producteurs de lait au Québec, nous offre une création attendrissante et enfantine, avec La prise de conscience, une publicité mêlant enfance et préadolescence. On y suit un jeune garçon confronté aux premiers changements de son corps, dans une mise en scène aussi touchante qu’amusante. Et surtout, qui ne manque pas de nous rappeler des souvenirs de notre propre pré-adolescence… qu’on préfèrerait parfois oublier.

4. Mindoza

Bouygues et son célèbre numéro du Père Noël sur WhatsApp, ça vous dit quelque chose ? Pourtant, ce n’est pas la seule initiative marketing exploitant l’IA pour enrichir l’expérience utilisateur cette année. La preuve avec Mindoza, qui lance un générateur de boules de Noël personnalisées. Une façon originale de célébrer les membres de votre famille – ou vous-même – en les plaçant fièrement sur le sapin, véritable cœur des festivités. Une idée qui pourrait bien rapprocher toute la famille, même ceux qui ne peuvent être présents en personne.

5. Ikea – VML Varsovie

IKEA Pologne dévoile sa campagne de Noël 2024, imaginée avec l’agence VML Varsovie, qui célèbre la convivialité et la chaleur du quotidien. Au cœur de cette campagne, un adorable teckel incarne l’esprit des fêtes et rappelle que créer des espaces chaleureux et accueillants doit être une priorité toute l’année. Déployée en TV, en ligne et au cinéma, la campagne met en lumière la capacité des produits IKEA à transformer chaque maison en un refuge à la fois fonctionnel et émotionnel – oui, même pour les animaux éperdus d’amour.

6. Amazon – Hungry Man

Amazon célèbre l’esprit de générosité et de communauté dans son spot de Noël 2024 intitulé Midnight Opus. Porté par la célèbre chanson de 1965 What the World Needs Now Is Love, ce film met en scène un concierge de théâtre dont le talent vocal insoupçonné est révélé et célébré par ses collègues. Ces derniers orchestrent une surprise touchante, transformant le théâtre en scène de spectacle et permettant au héros du jour de se produire, vêtu d’un élégant smoking livré par Amazon. Imaginée en interne avec Hungry Man et réalisée par Wayne McClammy, la campagne est diffusée depuis le 4 novembre en Europe et du 18 novembre en Amérique du Nord.

7. Tesco

Tesco déploie un film poignant explorant le deuil : on suit l’histoire de Gary, un homme tentant de concilier l’absence de sa grand-mère avec les traditions familiales. Sur la bande-son de Melancholy Hill de Gorillaz, Gary revisite des souvenirs en compagnie de son grand-père, notamment en recréant une maison en pain d’épices que sa grand-mère avait l’habitude de lui confectionner. La campagne met en avant l’importance des petites traditions et de la solidarité familiale, tout en valorisant la gamme festive de Tesco. Un contraste réussi avec John Lewis, dont l’approche plus commerciale cette année a pu décevoir.

8. Coca-Cola

Coca-Cola suscite la controverse avec ses publicités de Noël générées par IA, un hommage raté aux célèbres camions rouges de 1995 dirons certains. Conçues par trois studios spécialisés (Secret Level, Silverside AI et Wild Card) avec des modèles génératifs tels que Leonardo et Runway, les spots mettent en lumière les limites techniques actuelles de l’IA, notamment dans la création de visages humains réalistes.

Malgré des efforts conséquents pour retoucher les images et éviter les « hallucinations » visuelles, les publicités ont été moquées sur les réseaux sociaux pour leurs incohérences flagrantes, comme des roues de camions immobiles ou des proportions absurdes. Loin de remplacer la magie de la création humaine, ces vidéos sont perçues comme une tentative maladroite de réduire les coûts au détriment des équipes créatives.

9. Barbour x Shaun le Mouton

Barbour et Shaun le mouton reviennent cette année avec un film de Noël plein d’humour et de chaleur, mettant à l’honneur les accessoires emblématiques de la marque et l’idée de « donner la chaleur » pendant les fêtes. Réalisé en stop-motion dans les studios de Bristol, le court-métrage voit Bitzer, le fidèle chien du fermier, offrir à Shaun et son troupeau des écharpes et bonnets Barbour pour réchauffer leurs chants de Noël glacés.

10. John Lewis – Saatchi & Saatchi

John Lewis recentre sa publicité de Noël 2024 sur son magasin avec The Gifting Hour. Un film mêlant nostalgie et émotion auour de la quête du cadeau parfait. L’occasion pour la jeune femme de plonger dans les souvenirs d’enfance qu’elle partage avec sa soeur. Portée par la mélodie de Sonnet de Richard Ashcroft, cette campagne marque un tournant en plaçant pour la première fois un magasin John Lewis au cœur de l’intrigue, reflétant les défis actuels du commerce de détail.

Bien que critiquée pour son côté calculé, cette approche semble porter ses fruits, avec des scores élevés en émotions positives et association à l’expérience d’achat selon System1, confirmant le pari réussi d’un juste équilibre entre émotion et pragmatisme commercial.

11. Airbnb

Airbnb frappe fort pour Noël avec Santastrophe, un court-métrage d’animation humoristique qui met en scène un Père Noël exaspéré par les tracas d’un séjour dans un hôtel bondé, entre ascenseurs bloqués et lobbies surpeuplés. Et surtout sans cheminée ! Narrée sur le ton du poème A Visit from St. Nicholas, cette campagne souligne avec malice les avantages d’Airbnb, comme des séjours personnalisés et sans stress. Avec des détails soignés, comme les coutures en forme de “Bélo” sur la tenue de Santa, et une diffusion multicanale depuis le 28 novembre, Airbnb réaffirme son positionnement face aux hôtels, en combinant humour, storytelling et émotion pour séduire les voyageurs en pleine planification des fêtes. Pour se sentir comme à la maison.

12. McDonald’s – Leo Burnett

McDonald’s dévoile sa campagne de Noël signée Leo Burnett London, réalisée par Nicolai Fuglsig. Sans dialogues et rythmé par le morceau électro Satisfaction de Benny Benassi, ce film visuellement soigné mêle scans 3D et effets lumineux festifs pour une intégration réaliste.

13. Aldi – Kevin The Carrot

Kevin the Carrot revient pour une neuvième aventure festive dans le spot de Noël 2024 d’Aldi. Dans ce film de 90 secondes, Kevin, réveillé par le Père Noël, part en mission pour sauver l’« Esprit de Noël ». Ce dernier a en effet été capturé par les sinistres personnages de Dr. Humbug, plongeant un village enneigé dans l’obscurité. Déguisements astucieux, pièges et suspense rythment cette épopée, où Kevin et sa femme Katie déjouent les plans machiavéliques pour ramener la lumière de Noël.

14. Free

La marqie fictive Reef détourne l’esprit de Noël avec une publicité audacieuse où sa patronne incarne une Mère Noël décalée. Assise sur un trône en supermarché, elle recueille les souhaits des enfants, mais n’hésite pas à qualifier celui d’un garçon de « nul », avant de s’adresser à son père pour promouvoir le Samsung Galaxy Z Flip 6… sans échelonnement. Une pique malicieuse visant Free, mettant en avant l’offre Free Flex : un paiement en 24 mensualités avec option d’achat finale. Un mélange d’humour mordant et de message commercial percutant pour les fêtes.

15. Orange – Publicis Conseil

Pour Noël, Orange réconcilie parents et adolescents avec SaferPhone, une solution mêlant iPhone 12 reconditionné à 99€, protection numérique via l’option Orange Cybersecure offerte un an, et outils de contrôle parental. Lancée par une campagne signée Publicis Conseil, le film, produit par BIG et réalisé par Réalité, revisite Carol of the Bells pour illustrer avec humour le débat parents-ados sur l’usage du smartphone. Orange réaffirme ainsi son engagement pour un numérique responsable, encourageant des pratiques digitales saines grâce à son Pacte d’engagement, pour un Noël connecté, mais sécurisé.

16. Four Seasons

Qui dit Noël, dit… films à thème ! Et l’un des films les plus iconiques de cette période est sans aucun doute Maman, j’ai raté l’avion !, ou Home Alone pour nos amis anglo-saxons. Un classique intemporel, qui est ici réinterprété par le Four Seasons George V, à Paris, dans un hommage qui tombe à pic.

17. Zalando – Mother London

Zalando explore l’indécision vestimentaire dans une publicité décalée signée Mother London, où une jeune femme traverse divers scénarios incongrus, simplement enveloppée dans une serviette de bain. Cette campagne joue habilement sur l’humour et l’absurde, notamment avec des détails savoureux comme l’interdiction de l’entrée en serviette dans une boîte de nuit. Avec finesse, Zalando illustre la quête du style parfait, tout en captant l’attention par une mise en scène pleine d’autodérision… et une musique savamment sélectionnée.

18. Posten – The Norwegian Postal Service

Posten dévoile « Reinfall », une campagne satirique en mode documentaire, imaginée par POL et produite par Bacon. Cette année, l’intrigue se détourne du Père Noël pour s’intéresser à ses rennes, dont une star au nez rouge, victime de son propre succès. Jouant sur l’humour et l’esprit des fêtes, la campagne revisite la magie de Noël avec un ton décalé, tout en rappelant que Posten livre fidèlement depuis 1647, quelles que soient les turbulences au pôle Nord.

19. JD Sports – Uncommon

JD célèbre toutes les formes de famille avec sa campagne « Family », un portrait documentaire émouvant et authentique réalisé par Uncommon. Le film met en lumière des moments de complicité partagés entre des célébrités comme Central Cee, Maya Jama ou Trent Alexander-Arnold, et leurs proches, ainsi que des familles et amis réels à travers leurs traditions festives.

Réalisé par Elliot Power et Samaneh Aminzadeh, avec une bande-son signée Jamie XX, le film capture l’essence des liens qui nous unissent, loin des clichés, dans une série de scènes vraies et touchantes. Une campagne multicanale, enrichie par des portraits outdoor intimes, qui reflète la diversité des familles modernes et rappelle que les connexions humaines, qu’elles soient choisies ou innées, sont au cœur de l’esprit des fêtes.

20. Boots – VML/The Farm

Boots réinvente sa campagne de Noël avec une Mrs Claus moderne, incarnée par Adjoa Andoh, star de la série Bridgerton (Netflix), au cœur d’un « werkshop » d’elfes mettant en avant sa nouvelle offre beauté. Avec plus de 40 nouvelles marques de cadeaux et 55 marques beauté ajoutées en un an, dont les populaires Bubble Skincare, Sol de Janeiro et Laneige, Boots change d’approche pour se concentrer sur ses produits.

21. Waitrose – Saatchi & Saatchi

Waitrose captive le public avec Sweet Suspicion : A Waitrose Mystery, sa campagne de Noël la plus réussie à ce jour, totalisant plus de 150 millions de vues et décrochant la première place sur le YouTube Christmas Ad Leaderboard. Ce mystère interactif en deux épisodes, imaginé par Saatchi & Saatchi, met en scène une enquête menée par Matthew Macfadyen pour découvrir qui a volé le No.1 Red Velvet Bauble Dessert (un gateau en somme). Avec des votes en ligne et des théories partagées sur les réseaux sociaux, la campagne a transformé les spectateurs en détectives, avant de révéler le fin mot de l’intringue.

22. Shelter Scotland

Shelter dévoile sa campagne de Noël 2024, World of our Own, imaginée par Don’t Panic, et nous plonge dans le monde fantastique de Mia et son père, une échappatoire à la dure réalité de la vie en logement temporaire. À travers une aventure intergalactique, entre rencontres avec un poulpe extraterrestre et un Père Noël volant, le film révèle le stress constant d’un père tentant de protéger sa fille des conditions insalubres de leur quotidien. Avec des scènes tournées dans les studios Mars Volume et des effets visuels captivants, cette campagne met en lumière les 150 000 enfants sans foyer en Angleterre, un chiffre record. Elle s’achève sur un appel à la solidarité : « L’amour seul ne suffit pas à protéger un enfant de l’itinérance, mais vos dons le peuvent. »

23. Youza ecolodge avec La Norale

Youza Ecolodge s’associe au collectif La Norale pour une campagne festive où de joyeux lutins chanteurs quittent leurs cabanes pour profiter des hébergements enchanteurs de Youza. Déployée en print et en vidéos teaser et reveal, la campagne, dévoilée ce 12 décembre, invite à découvrir l’esprit chaleureux et authentique de ce domaine forestier, tout en mêlant humour et féerie grâce aux talents vocaux des comédiens-chanteurs. Une immersion créative et musicale qui promet de séduire les amateurs d’escapades nature.