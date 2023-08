La danse du sourcil de McDonald’s se rêve en tube de l’été

À regarder sans sourciller.

Vous connaissez tous le phénomène de contagion d’un bâillement, mais saviez-vous qu’il existe aussi pour les haussements de sourcils ? Non, eh bien ça ne devrait pas tarder. McDonald’s UK en a apparemment fait sa nouvelle marque de fabrique depuis son premier spot diffusé en janvier dernier.

Le phénomène d’imitation, ou « mimétisme social », présenté ici, c’est quand on copie naturellement les gestes, les expressions et les émotions des autres dans notre groupe. C’est un aspect essentiel de la communication non verbale et de nos interactions sociales. C’est un peu comme lorsque notre collègue nous propose un énorme burger bien gras et que soudainement, l’envie pressante de croquer un morceau nous saisit. C’est plutôt étrange que cette « composante fondamentale de notre nature humaine », dont il est question, ne semble pas fonctionner aussi bien lorsque nous sommes confrontés à des légumes frais, pourtant si bons pour notre santé.

Est-ce possible que notre chère et tendre « arche dorée » envisage de se rebaptiser les « sourcils dorés », tant son coup de poils est déjà devenu un running gag ? Il faut dire que si nos journées coincées dans les embouteillages ressemblaient à celles de ce clip de 1 min, on cesserait sûrement de se manger du regard à chaque arrêt. Bon, McDonald’s deviendrait tellement puissante qu’elle se lancerait sûrement, elle aussi, dans la tech et on aurait le droit à une énième I.A. D’ailleurs, l’obésité et le diabète grimperait également en flèche, alors est-ce que nous y gagnerions au change ? Toujours réalisé par Edgar Wright, célèbre notamment pour son film rythmé « Baby Driver », la campagne anglaise de Leo Burnett reprend une fois de plus le tube intemporel « Oh Yeah » de Yello, faisant de ce spot un véritable tube publicitaire.