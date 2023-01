Les meilleurs vœux marketing / communication pour 2023

ChatGPT vous souhaite une bonne année.

Si 2022 aura connu des hauts et des bas, et un roller coaster douloureux comme seule une finale de Coupe du monde peut nous en offrir, 2023 s’annonce aussi incertaine que compliquée. Une bonne séance de vœux ne sera donc pas de trop.

C’est désormais la tradition, nous vous avons préparé une première liste des meilleurs vœux issus des agences de communication et autres professionnels des médias et du marketing. Liste qui ne demande qu’à être enrichie de vos créations d’ici le 1er février. Comme l’année dernière, le Grand Prix du public viendra couronner les vœux les plus partagés sur Twitter.

À vos vœux !

Grand Prix du public

Chaque vœu aura droit à son tweet dédié, celui qui sera retweeté par le plus grand nombre d’ici le 8 février recevra le Grand Prix du public.

Publicis Groupe – Prix des vœux “Putain Maurice”

Cette année, Publicis a voulu faire dans l’utile. Plutôt que de nous en mettre plein la vue avec des vœux 2023 qui auraient vu Maurice Lévy et Arthur Sadoun transformés en Minion pour l’occasion (on y a quand même droit), l’agence nous en met plein la vue en castant non moins que Monsieur Michael Douglas (attention à la prononciation s’il vous plait) pour inciter les adultes à se faire dépister du papillomavirus et ainsi éviter certains cancers comme ceux que Michael Douglas et Arthur Sadoun ont pu avoir.

Et surtout la santé !

Votez pour ces voeux :

Ogilvy Paris – Prix des Ogilwishes

Gageons que l’agence ne sera ni la première ni la dernière à mettre GPT-3 à l’épreuve cette année et plus largement les intelligences artificielles. Si les NFT ont été la star des vœux 2022, l’IA est celle de 2023. Ogilwishes est donc le générateur de cartes de vœux que vous attendiez si, comme beaucoup, vous avez la flemme d’écrire et de vous montrer créatif pour vos vœux 2023.

Votez pour ces vœux :

Datagif – Prix Figma 2023

L’agence convoque la solution de design star du moment – non GPT ne fait pas tout – pour ses voeux 2023, vous l’aurez peut-être deviné : Figma ! Datagif y rassemble tous ses projets de l’année écoulée. Et cela donne un bon gros fichier Figma dont voici un aperçu vidéo : :

Votez pour ces vœux :

CBA Design – Prix de l’accompagnant

On n’y pense pas assez, mais l’année est composée de 12 mois qui peuvent parfois être longs à traverser. L’agence de design a utilisé le talent de ses créatifs répartis un peu partout à travers le monde pour nous concocter un calendrier coloré et résolument design.

Votez pour ces vœux :

Mazarine – Prix des vœux rayonnants

L’agence vous souhaite une année rayonnante et pour illustrer ses vœux Mazarine vous propose une expérience d’art génératif pour soutenir une cause, en collaboration avec l’artiste @liasomething. Choisissez votre cause – l’éducation, la communauté, la planète – ajoutez vote touche personnelle ou laissez vous surprendre, générez et c’est envoyé.

Votez pour ces vœux :

Razorfish – Prix de la promenade

Après le NFT intergalactique, Razorfite, l’agence de communication surfe sur la tendance robotique après Midjourney. L’intelligence artificielle nous propose une promenade avenue des beaux projets, soit tous ceux réalisés par Razorfish en 2022 : ABC Dior, Saint-Gobain.com ou encore Castorama, Razorscan ou les 50 ans de la cultissime R5. What a journey !

Votez pour ces vœux :