Publicis Groupe se renforce dans la data avec l’acquisition de Lotame et de ses 1,6 milliard d’identifiants

Et pour toucher 90 % des consommateurs mondiaux.

Publicis Groupe annonce l’acquisition de Lotame, « la plus grande plateforme indépendante de gestion de données au monde ». Une opération stratégique qui vient consolider son leadership dans le domaine du marketing personnalisé et de l’intelligence artificielle.

Avec cette acquisition, Publicis Groupe s’offre un géant des solutions d’identification et de data, présent dans 109 pays et fort d’un réseau de plus de 1,6 milliard d’identifiants issus de plus de 100 sources de données. Intégrée à Epsilon, la filiale de Publicis spécialisée dans la data, Lotame permettra aux clients du groupe d’atteindre plus de 90 % des consommateurs à travers le monde.

Le PDG de Publicis Groupe, Arthur Sadoun, souligne l’importance de cette acquisition à l’ère de l’intelligence artificielle : « À l’ère de l’IA, la règle du jeu pour les entreprises est désormais « se connecter ou disparaitre. » En connectant Lotame à Epsilon, nous renforçons notre base de données d’IDs, déjà leader du secteur, en donnant à nos clients l’avantage concurrentiel de mieux connaître et de pouvoir interagir avec 91 % des individus adultes utilisant internet dans le monde, de manière sécurisée et transparente. »

L’intégration de Lotame à l’écosystème Publicis va permettre :

– Une expansion mondiale de l’identification des utilisateurs, portant le nombre de profils accessibles à près de 4 milliards.

– Un renforcement de l’expertise en data, grâce aux talents et aux technologies de Lotame.

– Un développement accéléré d’Epsilon sur les marchés d’Asie-Pacifique, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique, facilitant les synergies entre les marques, les médias et les partenaires data.

Le PDG de Lotame, Andy Monfried, se félicite de ce rapprochement : « Pionniers de l’innovation, nous avons bâti une marketplace de données internationales et ainsi fait évoluer notre solution d’identité pour en faire l’une des plus fiables et plus plébiscitées du secteur. Aujourd’hui, nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée de rejoindre Publicis Groupe, un acteur qui partage notre vision d’une industrie plus interopérable, connectée et respectueuse de la vie privée. Aux côtés d’Epsilon, nous sommes prêts à écrire le prochain chapitre de l’ID connectée et à repousser les frontières de l’innovation pour Publicis. »

L’acquisition de Lotame s’inscrit dans la stratégie IA de Publicis, qui mise sur CoreAI, son intelligence artificielle propriétaire, pour optimiser la personnalisation des campagnes publicitaires et le ciblage des consommateurs. Avec cette opération, le groupe français confirme son ambition de devenir une « Category of One », selon les mots d’Arthur Sadoun, et renforce son avance face à ses concurrents.

Sous réserve des conditions habituelles de clôture, l’acquisition de Lotame devrait être finalisée au début du deuxième trimestre 2025. C’est-à-dire demain.