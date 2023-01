Ogilwishes, l’IA qui trouve la formule magique pour vos cartes de vœux

Les NFT ? So 2022. L'IA ? So 2023.

Écrire des cartes de vœux pour vos proches vous demande des efforts insurmontables ? L’agence Ogilvy Paris a trouvé la solution grâce à GPT-3, solution de création de textes via , à l’origine du fameux ChatGPT d’OpenAI . Dîtes bonjour (ou bonnes fêtes) à Ogilwishes, le tout nouveau générateur de cartes de vœux utilisant la magie de l’IA.

Derrière ce nom de code digne d’un droïde “star warsien”, GPT-3 est tout simplement le plus gros modèle de langage jamais entraîné au monde avec pas moins de 175 milliards de paramètres. Pour le résumer simplement, il permet ni plus ni moins de générer du texte et des dialogues afin de tenir des conversations saisissantes de réalisme.

De son ventre naquît ainsi Ogilwishes, une IA entraînée comme un jeune moine shaolin par l’équipe parisienne d’Ogilvy en prenant pour base d’apprentissage des milliers d’exemples de messages de vœux. Format classique, roman, slogan ou haïku, celle-ci vous propose un large choix de messages personnalisés capables de leurrer la famille au grand complet. Vous pouvez bien entendu repasser sur le texte généré pour y ajouter votre pâte personnelle, histoire de s’investir un minimum. Pour en faire l’expérience, direction le site d’Ogilwishes.