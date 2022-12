Michael Douglas rejoint Publicis Groupe… pour des vœux utiles

Put** Maurice !

Le 3e groupe publicitaire au monde, Publicis, a décidé de faire de ses traditionnels vœux de fin d’année, un appel à la prévention des cancers liés au papillomavirus humain (PVH). Et qui de mieux pour se (re)mettre en scène que l’ancien PDG du groupe en personne, Maurice Lévy et son successeur, Arthur Sadoun. Une liaison fatale au côté de l’illustre acteur Michael Douglas, touché il y a 10 ans par la maladie.

Sortis sains et saufs d’un bon Squid Game, les deux compères ont de nouveau fière allure. Il faut dire qu’après une année comme celle-ci, on ne peut que reprendre du poil de bête. Réalisé par l’agence new-yorkaise Le Truc et la société de production Prodigious, deux filiales de Publicis, le film profite de l’impact des vœux annuels pour aborder, tout en humour, le sujet d’un cancer qui a touché Arthur Sadoun et valu une opération à l’ancien président de TBWA France en mars dernier. Si l’idée est déjà engageante, quelle ne fut pas notre surprise de voir “The” Michael Douglas en chair et en os rejoindre la discussion pour encourager les salariés de Publicis Groupe et au-delà, à se protéger face à cette maladie qui, rappelons-le, peut être évitée, notamment via la vaccination chez les jeunes.

Le papillomavirus humain ou virus du papillome humain, c’est l’infection virale la plus courante de l’appareil reproducteur. En France, on compterait plus de 6 000 nouveaux cas de cancers – comme celui du col de l’utérus – dus à cette maladie particulièrement contagieuse. Malheureusement, il n’existe pour l’instant aucun traitement contre ce virus. Se faire vacciner reste donc la seule méthode de protection envisageable à l’heure actuelle. Alors oui “Micky”, on y pensera pour 2023, en attendant “merry christmas” à toi aussi !