Le palmarès du Grand Prix de la Communication Extérieure 2024

La Réclame se délocalise à Annecy du 13 au 15 mars pour la 49e édition du Grand Prix de la Communication Extérieure. Pendant deux jours, 102 campagnes et 546 visuels* ont été passés au crible par les 11 membres du jury présidé par Mélanie Pennec dont c’est la fin de mandat. Pour la 50e édition, Valérie Decamp, directrice générale de Mediatransports prendra la présidence du GPCE, dévolue à Didier Quillot cette année, nouveau président de Cityz Media (ex Clear Channel) en remplacement de Boutaïna Araki.

Les années passent et certains débats perdurent, l’affichage subit encore et toujours les attaques des anti-pubs et des écologistes “dogmatiques” alors qu’il se revendique, chiffres à l’appui, média le plus green : 6 fois plus sobre en énergie que la publicité digitale et 17 fois plus que la publicité télévisée. De son côté, le DOOH, segment en croissance, ne convainc toujours pas, que ce soit dans la sélection, où sa participation est anecdotique, que dans son utilisation, loin d’être audacieuse. Contrairement au FOOH, qui emporte la part d’originalité et bouscule les codes de l’outdoor.

Cette année, le Prix de l’engagement n’a toujours pas trouvé preneur, à l’instar de l’année dernière où les membres du jury n’étaient pas parvenus à s’entendre, se demandant ce qui devait être récompensé, le message et / ou le messager. Cette année, point de débat, aucune campagne n’a semblé trouvé grâce et engagement aux yeux du jury.

De nombreux débats ont animé les délibérations du jury, composé de : Olivier Altmann (Altmann+Partners), Philippe Boucheron (Australie.GAD), Cyrielle Declarey (TBWA Paris), Patrice Dumas (DDB), Fabienne Fiorucci (Artefact 3000), Constance Godard (Buzzman), Pascal Grégoire (Justement), Bénédicte Pelletan (Publicis Conseil), Nicolas Richard (BETC), Julien Saurin (ROSA Paris), Ibrahim Seck (Media.Monks), Manoelle Van Der Vaeren, Mathieu Vinciguerra (WNP Anomaly Alliance).

Sans plus attendre, le palmarès du GPCE 2023 (8 prix et 14 mentions), tout schuss :

Grand Prix

Celio – Buzzman

Prix de l’engagement

L’engagement des marques fait-il défaut ? Alors que l’année dernière, une mention de l’engagement avait péniblement émergée (La Vie et Buzzman), cette année, de débat las, le jury n’a rien trouvé à sauver de la sélection. La présidente du jury, Mélanie Pennec, avait pourtant tenter de prendre des campagnes, qui tentaient de faire passer un message, ne voulant pas “lâcher l’affaire”. Sans succès.

Les Prix

Transilien – SNCF – Rosa Paris

Médecins du Monde – Marcel

Cheerz – Steve

Lacoste – BETC Paris

Canal+ – BETC

Arte – Australie.GAD

L’arrondi – Buzzman

Prix du public