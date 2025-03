3 anciens de Rosa Paris créent BLOOM & friends, nouvelle agence du groupe Havas

Avec Petit Bateau comme client fondateur.

Sur un marché publicitaire où les nouvelles agences se font rares, Havas annonce le lancement de BLOOM & friends, une agence créative portée par Delphine Drutel, Sacha Lacroix et Julien Saurin, anciens dirigeants de Rosa Paris. L’agence revendique une approche mêlant créativité populaire et intelligence data, et s’appuie sur les expertises du groupe Havas. Son premier client ? Petit Bateau, qui lui confie son plan de transformation en France et à l’international.

Avec BLOOM & friends, ses fondateurs entendent répondre aux mutations du marché publicitaire en conjuguant une culture digitale omniprésente et une exploitation stratégique des données. « Nous voulons nous sentir libres d’opérer toutes les transformations qui nous semblent pertinentes et travailler avec des annonceurs qui, comme nous, veulent inventer de nouvelles manières de travailler », expliquent Delphine Drutel et Sacha Lacroix.

L’agence mise sur une vision agile et connectée aux tendances. Grâce à l’outil Havas Converged notamment, elle veut toucher des micro-communautés influentes, là où le traditionnel « grand public » n’est plus une cible homogène. L’objectif : concevoir des campagnes engageantes et adaptées aux nouvelles dynamiques de consommation.

En s’appuyant sur les expertises du groupe Havas, BLOOM & friends se positionne comme un facilitateur pour les marques. Son premier défi avec Petit Bateau : moderniser son ADN publicitaire tout en conservant son histoire. Un premier test grandeur nature pour cette agence qui veut conjuguer audace créative et pertinence stratégique.