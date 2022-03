Des lardons 100 % végétaux pour réconcilier les viandards et les végétariens

Et être enfin copains comme cochons.

Après avoir reçu le Prix de l’engagement lors du Grand Prix de la Communication Extérieure 2022 pour sa campagne Camaieu, Buzzman revient dans une campagne d’affichage avec La Vie, une start-up qui fabrique des lardons… sans porc, avec une recette brevetée reproduisant l’aspect, la texture et le goût des petites allumettes. Et tout cela en restant 100 % végétal.

L’agence qui, deux ans auparavant, avait conçu des prints pour les jambons Fleury Michon sans nitrites, a voulu sortir du schéma traditionnel des publicités pour jambons et lardons. Ce n’est donc pas en dupant les carnivores avec des affiches en trompe-l’œil, ni en proposant un Whopper végétarien goût viande, mais bien en misant sur des prints aux accroches osées, actuelles et pleines d’humour que le duo agence-annonceur tente, à son échelle, de réconcilier les viandards et les végétariens, mais pas que.

Cette campagne nationale – composée de 5 visuels – sera visible à partir du 14 mars, en abribus sur les réseaux JCDecaux et Clear Channel dans toute la France, dans le métro parisien avec Metrobus, et sur 2 bâches géantes en gare de Bordeaux et Porte de Clichy à Paris.