Lacoste fête ses 90 ans… et les communautés qui l’accompagnent

Tout le monde a sa place dans le cœur du crocodile.

Véritable pilier de l’histoire de la mode (et du sport !) à la française, Lacoste fête ses 90 ans. Après tout ce temps, on pourrait imaginer que la marque ait perdu ses racines. Pourtant, celle-ci rend toujours hommage à son fondateur René Lacoste, créateur de la marque en 1933, que ce soit en lui consacrant une page de son site web ou en continuant à commercialiser le premier modèle jamais créé par le Crocodile (surnom de René avant d’être celui de la marque), le L. 12. 12.

Cependant, la marque ne s’arrête plus à cette seule collection. Au fil des années, celle-ci a exploré et mis à l’honneur plusieurs univers, dont elle reprend aujourd’hui les codes dans sa campagne d’anniversaire réalisée par BETC Paris. Parmi les huit représentés, les Lacosteiros, les collectionneurs vintage, les fans de rap, les joueurs de tennis amateurs ou les golfeurs en devenir se rencontrent. Issus d’univers différents, on ne s’attend pas à ce que leur rencontre soit un succès… à tort, car ils sont unis par leur amour pour Lacoste.

La campagne se constitue de prints, d’activations sur les réseaux et de spots TV. Elle vient clore le premier chapitre de cette histoire, Unexpected Encounters, lancé en 2022 et récompensé d’un Grand Prix de la Communication Extérieure. En plus de cette campagne, la marque ferme un chapitre de son histoire, et prétend en ouvrir un nouveau. Qu’est-ce qui va changer dans cette marque dont on connaît tout, alors qu’elle s’approche de plus en plus de son centenaire ? Seul l’avenir nous le dira.

Prints

Films

Réseaux sociaux