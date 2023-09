Cheerz imprime l’histoire de nos sourires avec Steve

Une poésie éphémère transcendant l'éternité.

Cheerz, leader de l’impression photo en ligne, s’associe à l’agence Steve pour une campagne qui célèbre les sourires et les histoires qui les accompagnent. Cette initiative incarne la mission de Cheerz : « Faire sourire les gens ». La campagne, centrée sur la diversité des sourires, rappelle l’importance des souvenirs et de leur préservation grâce à des produits photo personnalisés. Elle sera diffusée nationalement en affichage à partir du 5 septembre, avec une présence en ligne. Cette campagne met en évidence la richesse émotionnelle derrière chaque rictus, qu’il soit le reflet de la joie, de l’amour, de la nostalgie ou du succès. Elle offre également un regard bienveillant et contemporain sur la société en reconnaissant la variété des émotions vécues tout au long de la vie, des moments marquants aux petites joies du quotidien. Cheerz s’engage ainsi à « Imprimer des sourires » tout en célébrant la diversité des émotions exprimées par ce geste universel.

“La pop culture, c’est la culture populaire, celle que l’on partage tous. Avec cette nouvelle plateforme de communication pour Cheerz, nous avons voulu mettre en scène des instants de vie que nous connaissons tous, qui ont tous touché nos vies à un moment ou à un autre. Car chaque sourire raconte une histoire.” explique Guillaume Lartigue, co-président et directeur de la création de Steve.