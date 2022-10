Rendez vos événements écoresponsables avec Exaprint

Éloge du carton et de la réutilisation.

La RSE et l’écoresponsabilité sont désormais l’affaire de toutes les marques et entreprises. Du domaine de la construction, au sport, en passant par le floral et même les fast foods, tous les secteurs ou presque ont pris conscience de l’urgence climatique – bien que pour certains, les marques ne peuvent plus sauver le monde. Un des secteurs que nous pouvons sous-estimer dans les quotas de CO2 qu’il peut émettre, est l’évènementiel. Que ce soit pour des événements privés (un mariage relâcherait en moyenne 15 tonnes de CO2) ou des salons professionnels, ce secteur est en proie à une consommation importante tant par les déplacements qu’il occasionne, que l’électricité et le chauffage qu’il consomme, ou par la quantité de déchets qu’il engendre – majoritairement du plastique – une fois les supports évènementiels utilisés.

Parce que le jour du dépassement de la Terre est survenu cette année encore beaucoup plus tôt qu’il n’aurait dû, et que le plastique contribue au réchauffement climatique (autant sur terre qu’en mer), il vaut mieux privilégier des supports écoresponsables. Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez en organisant un événement ou un stand, mais ces petits gestes peuvent faire toute la différence – leur caractère éphémère ne devrait pas être un frein à l’écologie. En juin dernier, nous vous donnions quelques conseils pour développer efficacement vos supports de communication écoresponsables, cette fois-ci place aux alternatives écoresponsables des supports d’évènements professionnels, toujours avec Exaprint ! Des kakémonos aux banderoles en passant par les cartes de visites, flyers ou encore des brochures, Exaprint regorge de supports PLV (publicité sur le lieu de vente) qui sauront habiller vos événements encore et encore.

Vos totems écoresponsables

En carton, modulables et même en tissu. Voici la gamme de totems que propose le catalogue d’Exaprint.

– Totem en carton compact

Réel atout publicitaire, ce totem imprimé recto verso permettra une meilleure visibilité pour votre marque. Réutilisable, il est vendu avec son socle en bois et sa valise de transport. De cette manière vous pourrez commander des réassorts et changer le visuel autant de fois que vous le souhaitez.

– Totem pliable (ou non) en carton alvéolaire

Personnalisable, ce totem peut être déployé en moins de temps qu’il ne le faut pour vous rendre la tâche plus facile. En plus, il est ultra-léger et résistant.

– Totem carton alvéolaire découpe personnalisée

Alternative économique et responsable, ce support imprimé au grand format est réalisé à partir d’un carton en kraft brun épais de 15mm. Il est recyclable, résistant, léger et donc facile à transporter sur votre lieu de travail ou sur un salon professionnel.

– Totem publicitaire carton

Combiner qualité et budget serré, ça existe. En plus, il est rapide à monter et léger, ce qui en facilitera le transport sur tous les lieux où vous souhaitez l’exposer.

– Totem empilables cubes ou prismes

Un peu d’originalité ne fait jamais de mal, surtout si c’est pour se démarquer de la concurrence.

– Totem carton à 3 faces

De par ses 3 faces, ce totem saura d’autant plus attirer l’œil des visiteurs.

– Totem modulable à faces interchangeables

Ultra facile à monter, ce totem vous permet de varier la décoration ou le message publicitaire en très peu de temps.

– Mini totem publicitaire

N’est-il pas adorable ? Les petits supports aussi ont leur place sur les salons.

Avec tous ces éléments et conseils rassemblés, vous allez pouvoir réduire quelque peu les émissions de CO2 tout en réduisant vos déchets de votre évènement professionnel !