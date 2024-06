CréaMasters : qui est le grand gagnant du concours créatif d’Exaprint ?

Le point final d’un shot de talent et de créativité.

Article sponsorisé par Exaprint

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions le lancement des CréaMasters, la compétition qui challenge les professionnels des arts graphiques. Pour rappel, ce concours, organisé par Exaprint, a opposé quatre artistes qui ont dû proposer une charte graphique pour la marque France sur le thème : “Un été sportif en France en 2024”.

À partir de cette problématique, les candidats ont tous proposé une identité visuelle accompagnée d’un logo. Ceci a permis au grand public d’Internet de sélectionner les finalistes qui ont pu détailler leur proposition devant un jury lors de la grande finale. Ce jury était composé d’Élodie Carcolse, rédactrice en chef adjointe de la Réclame, Fabien Fleury, responsable assistance PAO chez Exaprint, et Pauline Ladure, directrice artistique chez Verywell.

C’est le 14 juin dernier qu’a eu lieu la finale à Montpellier dans les locaux d’Exaprint, où le jury a pu choisir le grand gagnant parmi les deux finalistes : Hemka Studio et Denis Verdier. La journée a commencé par une visite des locaux et de l’usine Exaprint, de quoi présenter au jury et aux artistes l’envers du décor. “On ne se figure pas assez la façon dont sont fabriqués certains objets publicitaires que l’on observe partout autour de nous”, déclare Élodie Carcolse.

Le moment de la présentation est finalement arrivé. Hemka Studio a commencé par annoncer “dans un logo, il faut qu’il y ait des secrets”, au jury. Il a donc proposé un logo très moderne et conceptuel avec de nombreuses significations cachées, représentant d’une part le dynamisme et le sport et d’autre part la France et les éléments.

Denis Verdier a, quant à lui, proposé une direction artistique alliant tradition et modernité avec un coq portant fièrement le drapeau français et un logo déclinable sous forme de blason. “Il y a des sports comme le rugby où l’on a toujours le blason sur le maillot. Cela dépend des sports et c’est pour cela que je voulais un logo qui soit aussi adaptable”, a-t-il déclaré au jury.

“Débattre avec Fabien et Pauline pour confronter nos points de vue et s’accorder autour du gagnant a été une expérience intéressante, les propositions de Denis et Michel avaient ceci de remarquable qu’elles opposaient véritablement deux styles. Qu’est-ce qui fait une marque France ? Pourquoi un logo, des symboles, plus que d’autres ? Je reviendrai faire partie du jury l’année prochaine avec grand plaisir.” a déclaré Élodie Carcolse, membre du jury.

C’est finalement Denis Verdier qui a été désigné comme grand gagnant après délibération du jury, et annoncé par François Potier, directeur exécutif d’Exaprint. Romain a eu l’honneur de remporter un chèque de 5 000€ à valoir chez Exaprint. Des surprises attendent également les internautes qui ont soutenu l’artiste gagnant.

Bravo à Denis et également à Romain Perrin, Hemka Studio et Léa Perrin pour leurs propositions et leurs parcours respectifs.