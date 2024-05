Les CréaMasters d’Exaprint : un challenge créatif à ne pas manquer

À vos logos, prêts ? Partez.

Le milieu de la créativité, aussi vaste qu’il puisse être, contient de nombreux talents qui imaginent chaque jour de nouvelles idées et conçoivent des concepts innovants. Afin de mettre à l’honneur ces métiers, Exaprint lance le concours CréaMasters qui permettra aux professionnels des arts graphiques de se challenger autour d’une thématique commune.

L’événement a pour objectif de tourner les projecteurs vers des talents et de mettre en lumière l’entièreté du processus créatif mis en œuvre dans les productions : de l’inspiration à l’impression.

Or la Réclame a le plaisir de soutenir cet événement en tant que partenaire !

Quatre professionnels des arts graphiques ont été sélectionnés pour participer à l’aventure :

Denis Verdier

Hemka Studio

Labp Design

Romain Perrin

La première partie du challenge se déroulera en différentes étapes qui seront ponctuées par un vote du public.

– Les candidats ont d’abord reçu le brief accompagné de la thématique du concours : “Un été sportif en France en 2024”.

– Les artistes ont ensuite eu l’occasion de réfléchir à ce thème et de créer l’identité de ce qui incarne pour eux l’identité de la marque France dans le sport.

– Suite à cela, les créations seront présentées au grand public par les réseaux sociaux des professionnels ainsi que ceux de Exaprint.

– Enfin, le public aura l’occasion de voter pour sa création favorite et amener le candidat vers la dernière partie de la compétition !

Votre vote est très important pour le choix des finalistes, alors restez connectés sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la révélation des créations ! Une occasion à ne pas manquer, surtout quand on sait qu’en votant, vous aurez l’occasion de remporter des bons d’achat à utiliser sur le site d’Exaprint.

Les trois finalistes sélectionnés recevront un second brief pour la finale. Un jury d’experts, composé d’Élodie Carcolse, rédactrice en chef adjointe de la Réclame, et de l’agence VeryWell à l’origine de ce concept, élira alors le grand gagnant.

La grande finale se déroulera dans les locaux d’Exaprint le 14 juin à Montpellier. À cette occasion, les candidats pourront revenir sur leurs processus et leurs choix artistiques avec le jury et le public.

La grande finale chez Exaprint sera également l’occasion de valoriser les produits imprimés et de célébrer l’art sous toutes ses formes.

En tant que partenaire, la Réclame vous tiendra évidemment au courant des prochaines étapes des CréaMasters.