L’expo photo la plus glauque de l’année

Un dernier sourire avant la mort.

Encore aujourd’hui, il existe des tabous si importants que l’on ne pense pas toujours à en parler avant qu’il ne soit trop tard. Beaucoup ne vous sont pas inconnus ; les questions de violence, de harcèlement, de grossesse involontaire ou de contraception ne sont pas toujours soulevées avant qu’un problème ne soit apparu… Et cela n’est pas non plus toujours le cas une fois que celui-ci s’est révélé.

Parmi ces sujets dramatiques, on trouve le suicide. Pouvant être dû ou non à l’une des causes évoquées plus tôt, nous connaissons tous une personne qui a déjà pensé au suicide, de manière sérieuse. C’est déjà un bonheur si elle n’a fait que se l’imaginer. Pourtant, la personne suicidaire n’en a pas forcément l’air. Contrairement à ce que l’on s’imagine parfois, le désespoir menant à cette décision n’est pas écrit sur le visage de celui qui le porte, et un sourire de façade peut se révéler trompeur.

En tout cas, c’est ce qu’affirment CALM et ITV, respectivement Campaign Against Living Miserably et plus grande chaine TV privée du Royaume-Uni, avec adam&eveDDB. Dans cette campagne d’un genre nouveau pour l’association, le trio affirme que le simple fait de créer de la discussion autour du suicide permet déjà de le faire diminuer, une priorité pour un pays qui connaît 125 morts par suicide chaque semaine… Même si celui-ci est en dessous de la moyenne de l’Union Européenne, selon des données de la Banque Mondiale.

Utilisant les derniers clichés de personnes ayant commis cet acte irréparable comme manière d’attirer l’attention et de créer la discussion à l’occasion du Yellow Monday (20 juin), le jour le plus heureux de l’année, cette campagne s’est vue remettre le prix de Lion d’or dans la catégorie Health and Wellness aux Cannes Lions 2023 (et est shortlistée dans la catégorie Titanium), ainsi que de multiples prix aux D&AD il y a quelques semaines.