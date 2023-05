Une application lutte contre Parkinson grâce à l’IA

Souriez, vous êtes filmés.

« Scrolling Therapy », c’est le nom d’une application de scrolling thérapeutique, conçue par Dentsu Creative Argentina et le laboratoire pharmaceutique Eurofarma, pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente en France. Cette application alimentée par l’I.A, pourrait potentiellement aider les quelques 8,5 millions de personnes touchés par cette affection chronique dans le monde.

Les patients atteints de la maladie de Parkinson ont souvent des problèmes de voix en raison de la rigidité musculaire et de la lenteur des mouvements qui en découlent. Par le biais d’une technique de scrolling, l’application propose des exercices de voix simples qui consistent à lire de courtes phrases tout en faisant défiler le texte vers le haut de l’écran tout en surfant sur les médias sociaux. L’objectif est de stimuler la vitesse et la fluidité de la parole, ainsi que la force musculaire et la coordination afin de lutter contre les nombreux troubles moteurs… Sans perdre le fil de la toile.

Selon les créateurs de l’application, de nombreux patients ont signalé des améliorations significatives de leur voix après avoir utilisé « Scrolling Therapy» pendant plusieurs semaines. Sebastian Porta, le directeur des services offshore de Dentsu Creative Argentina, se bat contre la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. L’application est, quant à elle, encore en phase expérimentale, mais dès à présent disponible gratuitement sur Google Play en anglais, portugais et espagnol. Une version iOS devrait également voir le jour.