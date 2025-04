Renault et Pierre Gasly ciblent les jeunes conducteurs avec safety cAr

Une option de bridage pour sauver des vies

Renault dévoile safety cAr, une réponse concrète à un fléau bien connu : la surreprésentation des moins de 35 ans dans les accidents mortels liés à la vitesse : 52% des accidents mortels pour excès de vitesse concernent les moins de 35 ans (source). Disponible dès 2025 en France pour 59 euros, l’offre safety cAr permet de brider la Renault Clio V à 110 km/h, la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs en période probatoire. Cette option, réversible, vise à rassurer les parents tout en accompagnant les jeunes dans leur apprentissage de la conduite.

« En tant que père d’adolescents et futurs conducteurs, cette initiative me tient particulièrement à cœur. Nous avons tous une connaissance ou un proche touché par ce fléau des accidents de la route chez les jeunes. », explique Arnaud Belloni, global CMO de Renault. « Avec Safety Car, nous décidons d’aller encore plus loin […] pour permettre aux jeunes de faire leur apprentissage en toute sécurité. »

Renault s’appuie ici sur les neurosciences : les études montrent que le cortex préfrontal, impliqué dans la prise de décision et le contrôle des impulsions, n’arrive à maturité que vers la vingtaine en moyenne. En réduisant les capacités de vitesse du véhicule, safety cAr agit comme une béquille technologique pour compenser cette immaturité neurologique présente chez les adolescents.

Pour amplifier le message, Renault fait appel à Pierre Gasly, pilote de F1 pour Alpine, en tant qu’ambassadeur. Réalisé par Mauri R. Chifflet, le film met en scène un jeune conducteur à Monaco (connue pour accueillir le célèbre Grand Prix), coaché en direct par Gasly.

La campagne, signée Publicis Conseil, a été lancée le 6 avril en TV pendant le Grand Prix de Formule 1 du Japon. Elle se déclinera en social media, presse (double page dans la presse hebdomadaire à partir du 10 avril), et via une activation spéciale « 110 km/h max » destinée à toucher les 18-24 ans sur les réseaux.

Dans le même temps, Renault poursuit son programme Human First avec une autre avancée : l’ouverture du brevet du fireman access, une trappe permettant aux pompiers d’inonder une batterie de voiture électrique en moins de 10 minutes. Cette technologie, développée en partenariat avec les sapeurs-pompiers, sera désormais disponible gratuitement sous licence, dans un esprit de sécurité partagée au sein de l’industrie. Des innovations qui envoient un message fort en termes de sécurité.