Burger King sort un burger pour les végétariens qui mangent de la viande

Pour flex au BK.

Ces derniers temps, Buzzman aime bien l’idée de mettre tout le monde d’accord. Il y a deux semaines, l’agence dévoilait des prints aux accroches osées dans le but de réconcilier les viandards et les végétariens avec des lardons végétaux. Cette fois-ci, elle revient en force avec Burger King pour la sortie d’un tout nouveau burger.

Le chaîne qui avait déjà dupé les carnivores n’a voulu se placer ni du côté de ceux-ci, ni des végétariens, mais bien des flexitariens – ceux dont la pratique alimentaire est principalement végétarienne, mais pouvant s’autoriser une fois de temps en temps une bonne entrecôte sauce Bercy.

C’est donc pour rendre hommage à ceux qui consomment moins mais mieux qu’est née l’idée d’un FlexiWHOPPER : un burger mi-viande mi-veggie, composé d’un steak de bœuf et… d’un haché végétal. À partir d’aujourd’hui, vous allez pouvoir pratiquer le flexitarisme dans tous les restaurants BURGER KING® de France.

Après avoir ouvert un restaurant 100% végétarien, puis en multipliant les opérations qui visent à montrer la transparence de la compositions de ses produits et burgers, la marque au logo vintage tend de plus en plus vers le “green” et s’adapte aux besoins de nouveaux consommateurs pour élargir sa base de clients. Danette avait également séduit les flexitariens il y a un an avec ses Danettes végétales, ce qui a généré 3,6M de reach unique sur 7 semaines.

Cette campagne du FlexiWHOPPER est désormais visible en presse, mais aussi à travers un dispositif in store et social media.