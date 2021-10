Burger King ouvre un restaurant 100% végétarien

Vurger King. Avec un V, comme...

Depuis un peu plus de deux ans maintenant, Burger King tente de mettre un peu plus de “green” et de naturel dans ses recettes. Fini les ingrédients et conservateurs artificiels (et bonjour Moldy Whopper), sus aux pets de vaches chargés de méthane et bienvenus aux burgers avec du bœuf à émission réduite en méthane.

À l’instar de ses concurrents (de McDonald’s à KFC), Burger King a développé des alternatives végétariennes à ses incontournables. Avec la campagne “Confusing Times”, le roi du Burger présentait son Impossible Whopper, un burger sans viande constitué d’une galette préparée à base de plantes (conçue par la startup Impossible Foods). Si la démarche a pu être appréciée, certains consommateurs vegan ont dénoncé une “tromperie” : cette galette de plantes est cuite sur le même grill que les steaks de boeuf, comme le précise l’enseigne dans sa FAQ. Toutefois, sur demande, Burger King propose une autre méthode de cuisson.

Y si estáis por Madrid este mes, os invitamos al BK de Prado, un restaurante con productos únicamente vegetales. pic.twitter.com/PYk3hiKFoQ — Burger King (@burgerking_es) October 19, 2021

Un point de friction qui n’existera pas dans le prochain restaurant madrilène de la chaine de restauration rapide puisqu’il sera 100% végétarien. Baptisé “Vurger King”, il proposera (jusqu’au 19 novembre) tous les plats sans viande de l’enseigne de l’impossible Whopper au nuggets végétaux en passant par le dernier né le Long Vegetal, l’alternative vegan au Long Chicken. À noter que certains plats contiendront toujours des aliments d’origine animale tels que le fromage et la mayonnaise, les clients peuvent cependant demander à ce qu’ils soient retirés de leur commande.

En Vurger King hay dos tipos de personas: las que comen sus patatas con un poco de salsa y las que comen su salsa con un poco de patatas. — Burger King (@burgerking_es) October 15, 2021

L’ouverture de ce Vurger King est un premier test qui pourra germer dans d’autres villes européennes dans les prochains mois. « Nous voulons toucher à la fois les personnes qui fondent leur alimentation sur des produits végétaux et celles qui mangent de la viande mais veulent réduire leur consommation« , a expliqué un porte-parole de Burger King dans un communiqué.

Burger King vise ainsi clairement les flexitariens et tente de ralier le plus grand monde à son offre.