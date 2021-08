Comment Danette a séduit les flexitariens grâce à Pinterest

Debout même sans lactose.

Si Pinterest ne fait pas la une de la Réclame toutes les semaines a contrario d’autres plateformes plus récentes, ce média social aux 19,7 millions de visiteurs uniques mensuels en France (Nielsen Médiamétrie avril 2021) peut s’avérer particulièrement efficace pour un lancement produit auprès d’une audience qualifiée, intentionniste et sensible aux nouveaux modes de consommation plus responsables. Retour d’expérience en compagnie de Danone et Pinterest pour le lancement de Danette dessert végétal.

Le brief

Lors du lancement de Danette dessert végétal au premier semestre 2020, Danette a interrogé iProspect. L’agence média a alors conseillé à la marque de communiquer sur Pinterest.

“L’objectif principal de la campagne était de recruter de nouveaux consommateurs, en recherche de nouvelles idées en lien avec ces modes de consommation, et qui n’étaient pas forcément déjà clients de Danette” comme l’explique Émilie Nguyen, Head of Sales Pinterest CPG, Luxury, Auto & Entertainment de Pinterest en France

La campagne

Pourquoi annoncer sur Pinterest plutôt que sur une autre plateforme sociale ou digitale ? Car comme le précise Victor Peyrat, Digital & Media Marketing Manager chez Danone France, “Pinterest est la plateforme de référence pour inspirer nos consommateurs, c’était donc une évidence pour nous d’investir cette plateforme pour le lancement de notre gamme Danette Végétale”

Concrètement, différents formats d’épingles sponsorisées ont été diffusées sur Pinterest (épingles vidéo Max Width, vidéo standard et statique) afin de s’intégrer au mieux dans les contenus de la plateforme sociale, le tout avec un ciblage précis, cela va de soi.

Les créations se veulent directes, car la marque souhaitait “que le packaging du produit soit facilement reconnaissable lorsque les utilisateurs se rendraient en magasin” selon Émilie Nguyen (Pinterest).

Les résultats

+17 % de ventes incrémentales sur le produit Danette dessert Végétal et +8,7 % pour l’ensemble de la marque Danette (étude Sales Lift avec LiveRam)

1.3€ ROAS sur les produits de la marque Danette

+48% de notoriété sur le produit Danette dessert Végétal auprès des utilisateurs de Pinterest exposés à la publicité

3,6M de reach unique sur 7 semaines

Les clés de succès

La fluidité dans la collaboration entre l’agence, Danette et Pinterest. “Ils ont suivi nos recommandations pour une mise en avant optimale du produit (texte en overlay pour donner du contexte, focus sur la marque Danette, le terme végétal etc.).” indique Emilie Nguyen.

L’exécution de la création et les formats choisis. “Ils ont notamment opté pour le format Max-Width qui permet d’avoir un impact et une mémorisation plus importants.”