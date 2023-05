Heetch se donne un air de GTA avec sa dernière campagne signée BETC Paris

Quand les jeux vidéo se mettent à investir nos vies.

À la suite d’une soirée de gaming intense, vous est-il déjà arrivé de revivre votre jeu durant votre sommeil au cours d’une série de rêves fiévreux ? Visiblement, c’est ce qui est arrivé à la personne qui a eu l’idée de cette campagne signée BETC Paris pour Heetch, composée de capsules vidéo et de plusieurs prints.

Présente sur les réseaux sociaux depuis 2022, la tendance des NPC ne vous aura peut-être pas échappé. Portée par @czuj.nicki sur Instagram ou encore @JamesSeo sur YouTube, celle-ci consiste à imiter les mouvements peu naturels emblématiques des NPC, Non Playable Characters ou PNJ, Personnages Non Joueurs des jeux vidéo, dans la vraie vie. Visiblement, Heetch a eu vent de son succès et a décidé de surfer sur sa vague.

Après les nombreuses collaborations réalisées par différentes marques In-game (on peut citer Burberry x Minecraft, Call of Duty x Burger King ou encore Fortnite x La Croix-Rouge), les jeux-vidéo s’imposent maintenant IRL (de quoi vous rappeler Nike+ : la vie est un jeu vidéo) avec Heetch. Dans cette campagne à nouveau réalisée par Kourtrajmeuf au look indubitablement inspiré de Grand Theft Auto, la marque met en avant les différents challenges que rencontrent les utilisateurs de VTC sous forme de quêtes, en s’affirmant capable de les résoudre.

En partenariat avec l’agence Havas Edge pour le plan média, la campagne est à retrouver en catch-up TV, digital, outdoor et webradio depuis le 8 mai.