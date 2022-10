Call of Duty x Burger King : mettez vos adversaires dans la sauce

Quand les jeux vidéo dépassent les bornes.

Après avoir permis à ses clients de commander à manger via Playstation en 2017, Burger King a cette fois-ci réalisé un crossover avec le jeu vidéo Call of Duty à l’occasion de la sortie tant attendue du « Modern Warfare II ». Dans une campagne promotionnelle mondiale, « BK » vous propose de ne faire qu’une bouchée de vos adversaires sur « Call of ». Mais d’abord, il faudra passer le menu Whopper Cheese (version bœuf ou veggie) sur le corps !

Dans un premier temps, le fast-food au logo vintage vous invite à venir déguster du 25 octobre au 21 novembre le menu dédié au jeu vidéo dans tous ses restaurants. Ainsi, pour tout achat d’un Whopper Cheese, recevez le skin « Opérateur BK » et un bonus double EXP (fonctionnalité qui vous permet de monter en niveaux).

Si juste avec cette image, vous comprenez ce que vous obtenez en commandant un menu Call of Duty Whopper Cheese, c’est qu’il est fait pour vous. pic.twitter.com/7zY72K03mQ — Burger King France (@BurgerKingFR) October 25, 2022

Après avoir passé commande, le code d’activation apparaîtra en bas de votre ticket de caisse. Vous devrez alors saisir le code sur le site de Call of Duty. Une fois connecté à votre compte, munissez-vous de votre skin, il ne vous restera plus qu’à griller vos ennemis, n’en faire qu’une bouchée, leur laisser un arrière-goût dans la bouche, les estomaquer, leur mettre des patates. Nous allons nous arrêter là.