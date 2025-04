Citroën finance des ralentisseurs plutôt que des panneaux pub / Citroën transforme son budget média en ralentisseurs utiles

Tout se passe sous vos roues…

Et si une marque automobile finançait la route plutôt que de l’emprunter ? C’est le pari de Citroën qui s’attaque à un mal bien connu : les ralentisseurs dangereux. Avec BETC, la marque aux chevrons lance Bumpboards, une initiative mêlant publicité, utilité publique et… mémoire historique.

En France, plus de 80 % des 450 000 ralentisseurs ne respecteraient plus les normes en vigueur. Coussin berlinois glissant, hauteur excessive ou mauvaise signalisation : ces infrastructures posent un risque pour les automobilistes, les deux roues et les piétons. Mais leur mise en conformité est coûteuse, notamment pour les petites communes.

« Pour nous, dans les petites communes, cette initiative est plus que bienvenue. Nos budgets sont vraiment limités, et il y a toujours quelque chose de plus urgent à réparer qu’un dos-d’âne », déclare Bertrand Barraud, maire d’Issoire, dans un communiqué de la marque.

Loin d’investir dans des panneaux d’affichage, Citroën a détourné son budget média pour financer le remplacement de ces ralentisseurs défectueux, avec des modèles certifiés aux normes CEREMA. Une approche inédite, saluée par les municipalités, à commencer par Issoire, première ville à en bénéficier.

Avec BETC, Citroën signe ici une campagne de brand utility qui fait écho à son passé. En 1919, André Citroën finançait déjà l’installation de plus de 150 000 panneaux de signalisation pour moderniser le réseau routier français. Aujourd’hui, la marque revient sur le bitume, non plus pour signaler, mais pour ralentir… légalement.

« Plutôt que de simplement communiquer l’engagement de Citroën en faveur des automobilistes, la marque le prouve par une action concrète – en aidant à rénover les routes du pays pour tous les conducteurs », explique Stéphane Xiberras, président et CCO de BETC.

Les municipalités intéressées peuvent candidater directement via le site de Citroën.

