Heetch se prend pour E.Leclerc et se demande qui est le moins cher

33 % moins cher qu’Uber.

Fini les allers-retours entre applis à la sortie d’un dîner ou d’une soirée. Heetch ambitionne de simplifier le choix des utilisateurs avec un argument sans détour : il est le VTC le moins cher. Pour le prouver, la plateforme française et BETC lancent levtclemoinscher.com, un outil de comparaison en temps réel qui affiche les prix sans promo des principaux acteurs du marché : Uber, Bolt… et Heetch. Verdict : jusqu’à 33 % d’écart en faveur de l’appli au logo rose.

Pour accompagner ce lancement qui nous rappelle le fameux comparateur de prix de l’enseigne E.Leclerc (un autre client de BETC !), Heetch adopte un ton radicalement simple. Leur nouvelle campagne joue à fond la carte du comique de répétition. Chaque visuel met en scène la même voiture de profil, accompagnée d’une variation du même message : « Le VTC le moins cher sous la pluie », « de très loin », « sur un mug », ou encore « dans le noir ».

“Heetch est le VTC le moins cher. Et ce n’est pas un tour de passe-passe : c’est le résultat d’un choix clair. Grâce à une structure de coûts optimisée, on peut proposer les prix les plus bas aux passagers tout en gardant la commission la plus basse pour les chauffeurs. C’est ça, un modèle plus juste”, souligne Simon Dabadie, directeur général Europe chez Heetch. Une manière pour la marque de réaffirmer ses engagements en matière de transparence et d’équité dans un secteur souvent critiqué pour son opacité tarifaire.

La campagne est visible en affichage, DOOH et digital.

Crédits