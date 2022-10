Burberry x Minecraft : une première collaboration au carré ?

Let's get phygital.

Que vaudrait une collection entre un tailleur de luxe comme Burberry et l’un des jeux les plus populaires au monde ? Réponse le 1er novembre prochain, IRL… et dans le métavers.

Après avoir collaboré avec des marques de sportswear comme Puma ou Lacoste, le jeu de construction Minecraft s’octroie cette fois-ci les coutures de la célèbre maison britannique. Une synergie originale comprenant une aventure en jeu intitulée « Burberry : Freedom to Go Beyond« . Cette collection capsule en partenariat avec Burberry contient 15 skins téléchargeables basés sur « la mode, la fantaisie et l’aventure » ainsi qu’une série d’expériences in game. Pour les abonnés Burberry, des pièces physiques correspondant aux objets virtuels seront disponibles en avant-première, dès le 31 octobre sur la boutique en ligne. Pour le reste, la collection sera accessible sur le site ou en magasin dans sept boutiques et pop-ups internationaux dès le mois de novembre.

La maison Burberry se joint ainsi au penchant de Minecraft pour les briques, les blocs et les graphismes 8 bits dans une campagne entre physique et numérique. Une pratique collaborative de plus en plus prisée par le monde de la création publicitaire, tant la technologie et le digital sont été des piliers fort des années 2020. L’univers des jeux vidéo semble une voie idéale pour les marques afin d’aller à la rencontre de nouveaux consommateurs et de saisir l’air du temps.

En attendant le 1er novembre, voici un petit aperçu de la nouvelle collaboration Burberry x Minecraft :